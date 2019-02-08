قطر تشارك في وزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة - قنا:

بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المُستوى الوزاري، برئاسة سلطنة عُمان.

وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

وتتضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

ويبحث الوزراء الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل، حيث يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصوّرات هامة في هذا الشأن.

وتشكل متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الإفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية. كما يناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء، إلى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخُطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية كإحدى المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.

إلى ذلك أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملفات الاقتصادية والاجتماعية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المقرّر عقدها في نهاية مارس المقبل بتونس.

وأشار المجلس، في قراراته الختامية التي صدرت أمس في أعقاب أعمال دورته الوزارية الـ/‏‏103/‏‏ التي عقدت بالجامعة العربية، إلى أن الملف يتضمن العديد من الموضوعات من بينها تقرير السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وأوضح أن الملف يتضمن تقريراً حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومقترح إنشاء بيت خبرة عربي متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية، ومقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.

وأضاف إن هذا الملف يتضمن كذلك الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والإستراتيجية العربية لكبار السن، وخُطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية، كما يندرج فيه مقترح بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية، فضلاً عن الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات على القمة.