أغلى الكؤوس تنطلـق 11 أبريل

متابعة - بلال قناوي:

أعاد اتحاد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر جدولة مواعيد بطولتي كأس قطر وكأس الأمير المفدى، بعد التعديلات التي طرأت على الجولات المتبقية من عمر دوري نجوم QNB اثر فوز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

وعدلت مؤسسة دوري نجوم قطر موعد الدوري من 3 فبراير الجاري إلى الخميس القادم (14 فبراير) من أجل الحفاظ على سلامة لاعبي العنابي ومنحهم فرصة كاملة للاستشفاء والراحة، نظراً للمجهود الكبير الذي بُذل أثناء بطولة كأس آسيا 2019.

وبعد تعديل الدوري وتأجيله أسبوعين، وبعد تحديد نهايته 14 أبريل المقبل، تقرّر تعديل مواعيد أهم بطولتين وهما كأس قطر التي تضم الأربعة الكبار في دوري نجوم QNB، وكأس الأمير أغلى البطولات.

حسب الروزنامة المعلنة فإنه كان من المقرر إقامة نصف نهائي كأس قطر 4 و5 أبريل والنهائي 18 أبريل، وبعد التعديل، تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 18 و19 أبريل، والمباراة النهائية 27 أبريل، وسوف يتم تحديد ملاعب البطولة الغالية مع نهاية الدوري ومعرفة الفرق المتأهلة.

ولن يطرأ أي تغيير على نظام البطولة، حيث سيلتقي أول الدوري مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائيّة.

أما بطولة كأس الأمير المفدى فقد تقرر أن تنطلق 11 أبريل بمباراة الفريقين اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس في الدوري لتحديد الفريق السادس عشر المتأهل إلى أغلى البطولات، وبعدها مباشرة ستجرى قرعة البطولة بمشاركة 16 فريقاً وبنفس نظام كل موسم، ويشارك في البطولة فرق دوري نجوم QNB و4 فرق من دوري الدرجة الثانية ليس بينهم فريق البدع الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وكان من المقرر انطلاق الجولة الأولى لأغلى الكؤوس 1 أبريل، والنهائي 15 مايو، وبعد تعديل الدوري وترحيل مباريات الجولات الأخيرة للدوري، وتعديل موعد كأس قطر، فقد تمّ تعديل موعد المباراة النهائية لأغلى الكؤوس لتقام 16 مايو.

وطرأ تعديل أيضاً على موعد المباراة الفاصلة بين وصيف الدرجة الثانية وصاحب المركز الحادي عشر بدوري نجوم QNB لتحديد المتأهل الثاني إلى دوري نجوم QNB حيث تقرر إقامتها 20 أبريل بدلاً من 6 أبريل.

وأجرت لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديلاً على مواعيد جولات كأس الأمير المفدى، حيث ستكون الجولة الأولى 11 أبريل، والجولة الثانية 24 و25 أبريل، والجولة الثالثة 28 و29 أبريل، والجولة الرابعة 2 و5 مايو، والجولة الخامسة والمربع الذهبي 11 و12 مايو، والنهائي 16 مايو.

دوري 2020 في سبتمبر

وتؤكد كل المؤشرات والتوقعات أن الموسم الجديد 2020 سيعود للانطلاق في موعده المعتاد في سبتمبر، بعد الانطلاقة الاستثنائية الموسم الماضي في أغسطس للمرة الأولى، بسبب إتاحة الفرصة أمام العنابي الأول للاستعداد المبكر والقوي لخوض منافسات كأس آسيا، وهو قرار أثبت إيجابيته بدليل فوز العنابي ببطولة كأس آسيا.

وسينطلق موسم 2020 بلقاء السوبر بين بطل الدوري وكأس الأمير المفدى، ثم مباريات الجولة الأولى للدوري.

وعودة الدوري إلى الانطلاق في سبتمبر تتماشى مع القرار المتوقع للاتحاد الآسيوي بتعديل موعد انطلاق دوري أبطال آسيا 2020 - 2021 في سبتمبر، من كل موسم بدلاً من انطلاقه فبراير أثناء الموسم، ليكون دوري الأبطال متماشياً مع معظم دوريات القارة وليكون بنظام الموسم وليس بنظام العام. وستشهد الروزنامة الجديدة مواعيد التوقفات الخاصة بالعنابي الأول الذي يخوض في 2019 - 2020 عدة استحقاقات أبرزها انطلاق التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وخليجي 24 بالدوحة ديسمبر القادم.