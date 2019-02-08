إنجاز الأدعم أصاب دول الحصار بـ الحسرة !

الدوحة - وكالات:

أثار فوز قطر المبهر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، احتفالات في الدوحة التي تواجه مقاطعة من جاراتها في الخليج، لكن محللين يرون أن هذا الإنجاز لن يمرّ من دون ثمن سياسي.

وتوقّع هؤلاء أن يزيد الانتصار القطري، الذي تحقّق في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الأربع المقاطعة للدوحة، من العداء بين قطر وخصومها بقيادة المملكة العربية السعودية.

ورأى كريستيان أولريشسان الباحث في جامعة رايس الأمريكية والخبير في شؤون المنطقة أن «الإحساس بالحسرة في أبوظبي بسبب نتائج البطولة التي استضافتها، قد يترجم إلى تصعيد في اللهجة ضد قطر».

وقال إن «تبعات أداء قطر في كأس آسيا تعمّق الانقسام في الخليج»، مضيفاً «العمانيون والكويتيون احتفوا بالنجاح القطري وبشكل علني، للدلالة على رفضهم لمحاولة الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عزل قطر في المنطقة».

ويحمل فوز قطر بكأس آسيا عدة عوامل على مستويات مختلفة، من الإنجاز الرياضي نفسه وصولاً إلى رمزيته وارتباطه بالسياسات الإقليمية.

وقد يرقى الانتصار القطري في نظر بعض المراقبين، إلى مستوى «الانتقام» من المنتقدين الذين سخروا من ضعف منتخب قطر في السابق وهي على عتبة استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وفاز منتخب قطر في بطولة آسيا على ثلاثة منتخبات شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا في 2018 (السعودية وكوريا الجنوبية واليابان)، وسجّل 19 هدفاً في سبع مباريات بينما تلقّى هدفاً واحداً فقط، وحظي بعدة جوائز بينها أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير في عالم كرة القدم ثمرة لأكاديمية «اسباير» لتطوير المواهب..

لكن المسألة تتعدّى حدود الرياضة. فمنذ يونيو 2017، والعلاقات مقطوعة بين قطر من جهة، والسعودية وحليفاتها من جهة ثانية.

ونتيجة هذه الخلافات، لم يتمكن القطريون من مشاهدة منتخب بلادهم من على المدرجات في الإمارات، وحلّ مكانهم العمانيون. إلا أن هذا الأمر لم يمنع القطريين من الفوز على السعودية بهدفين مقابل لا شيء، وعلى الإمارات بأربعة أهداف نظيفة وهي نتيجة دفعت الجمهور الإماراتي إلى رمي لاعبي قطر بعبوات المياه والأحذية.

وقال قطريون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل إعلام محلية، إن طعم الفوز على الإمارات في عقر دارها، كان أفضل حتى من فوزهم في المباراة النهائية على اليابان والحصول على كأس بطولة أمم آسيا لأول مرة في تاريخ الدولة الصغيرة. واحتفل كثير من القطريين برفع أربعة أصابع في إشارة إلى الدول المقاطعة.

واعتبر جيمس دورسي من جامعة «اس راجارتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة أن الانتصار «يثبت لقطر أنّها قادرة على الاعتماد على نفسها، مهما كانت العوائق».

كما رأى سيمون تشادويك البروفسور في جامعة سالفورد البريطانية أن «صورة قطر وسمعتها أصبحتا أكثر تفوّقا مقارنة بخصومها، خصوصاً في ظل الهدوء الذي تمتّع به منتخب قطر رغم المعاملة السيئة التي واجهها هناك».

قد يتركّز التصعيد المحتمل بعد فوز قطر بكأس آسيا، على استضافتها لبطولة كأس العالم المقبلة، بحسب دورسي. وأوضح «أعتقد أن انتصار قطر سيدفع الإمارات والسعودية خصوصاً إلى تكثيف معارضتهما لاستضافة قطر كأس العالم».

ومن المفترض أن يتّخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الشهر المقبل قراراً نهائياً حيال إمكانية رفع عدد المنتخبات التي ستشارك في مونديال 2022 من 32 إلى 48، وما إذا كانت الدول المجاورة ستستضيف مباريات.

واعتبر دورسي أن قول رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إن رفع عدد المنتخبات قد يؤدي إلى تخفيف التوترات الاقليمية، أمر «ساذج للغاية».