الكواري يتصدر ناشئي الطاولة

متابعة - صابر الغراوي:

فرض اللاعب الواعد سلطان الكواري اسمه بقوة خلال منافسات بطولتي قطر لفردي وزوجي الناشئين لكرة الطاولة التي اختتمت أمس التي نجح خلالها الكواري الصغير نجل خالد علي الكواري نجم نادي قطر والمنتخب الوطني السابق في التتويج بلقب الفردي بعد فوزه على زميله في الفريق عبدالله موسى الماس في النهائي.

ولم يكتفِ سلطان بهذا الإنجاز بل توّج أيضاً برفقه زميله في نادي قطر إبراهيم جبران بلقب بطولة الزوجي.

وقام ناجي العجي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة الطاولة، ورئيس لجنة المسابقات بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عقب نهاية مباريات الأمس، وسط حضور جماهيري من أولياء أمور اللاعبين ومحبّي وعشاق لعبة كرة الطاولة.

وكرّم العجي أولاً حكام النهائي كلاً من رفيق طه وجمال النجار وصالح المضاحكة وحسام الشوابكة وعلي عبد المنعم محمد، حيث قدّم لهم هدايا تذكاريّة، مشيداً بأدائهم المميّز في إدارة منافسات البطولتين.

وبعدها توّج العجي أيضاً الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الزوجي كلاً من سلطان الكواري وإبراهيم جبران أبطال نادي قطر في المركز الأول وعبدالله عبدالوهاب وعلي حمزة من نادي الوكرة في المركزالثاني، ورواد الناصر وجوبلان سوانيل من النادي العربي في المركز الثالث.