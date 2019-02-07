توثيق مسيرة جائزة التميز العلمي

كتب - محروس رسلان:

افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» أمس المعرض التوثيقي لجائزة التميز العلمي؛ والذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع كتارا للعام الثالث على التوالي تحت شعار «بالتميز نبني الأجيال».

ضم المعرض، الذي يستمر حتى ال 25 من فبراير الجاري، أسماء الفائزين بجوائز التميز العلمي على مدار 11 عاماً بدءاً من الدورة الأولى التي انطلقت عام 2007.

وأثنى السليطي على جائزة التميز العلمي وجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في تعزيز قيمة التميز في المجتمع. وقال، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح: إن للمعرض دوراً في إشاعة روح المنافسة والتميز بين الطلاب، حيث إنه يؤرّخ لجائزة التميز العلمي منذ انطلاقتها ويضم كافة الصور والأفلام الخاصة بحفل التكريم بالإضافة إلى أسماء المتميزين والميداليات والأوشحة.

وأكد أن المعرض ينسجم مع رسالة كتارا الساعية إلى نشر ثقافة التميز بما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة الحكيمة بأن يكون الحي الثقافي الوجهة المتميزة لجميع المُبدعين والمتميزين في مختلف المجالات بما في ذلك التميّز العلمي. من جانبها، تقدّمت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي بالشكر إلى «كتارا» على التنظيم الرائع للمعرض التوثيقي لجائزة التميز العلمي الذي يهدف إلى تأريخ وتدوين جميع أسماء الفائزين والفائزات الذين فازوا وتميّزوا عن غيرهم من المتفوقين والناجحين.

وقالت: إن المعرض يوثّق لمسيرة جائزة التميز العلمي ويُقدّم نماذج من أنواع الميداليات التي حصل عليها الفائزون والفائزات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من صور التكريم والمقاطع المصوّرة التي تعكس وقائع الاحتفال بيوم التميز العلمي، بالإضافة إلى أوشحة الجائزة.

وأضافت أن الهدف من المعرض لا يقتصر على تأريخ أسماء الفائزين في جائزة التميز العلمي فحسب، بل يهدف لخلق جسر من التواصل والحوار فيما بين المتميزين وأقرانهم وأيضاً الراغبين في المشاركة والتعرّف على خبراتهم ونصائحهم.

بدوره، نوّه الأستاذ حسن عبدالله المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون الدائم بين الوزارة و»كتارا».. مشيراً إلى أن المعرض يضم رموزاً تذكارية وزّعت على الفائزين المتميزين خلال السنوات الماضية. ودعا جميع المدارس وأولياء الأمور إلى زيارة المعرض.

ويفتح المعرض أبوابه على فترتين صباحية من التاسعة حتى الثانية عشرة ومسائية من الرابعة حتى الثامنة طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت يفتح في الفترة المسائية فقط.