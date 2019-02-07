الارتقاء بالكوادر التربوية في المدارس الخاصة

كتب - محروس رسلان:

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة الذي يتمّ تنفيذه تحت إشراف مركز التدريب والتطوير التربوي وقطاع شؤون المدارس الخاصة بالوزارة. ونوّه السيّد عمر عبدالعزيز النعمة الوكيل المُساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي أمس، بمبادرة الوزارة للتطوير المهني للمعلمين والارتقاء بالمخرجات التعليمية للمدارس الخاصة وجودتها.. مُشيراً إلى أن البرنامج يعدّ استثماراً أمثل لجعل المدارس قادرة على تطوير أدائها واستقطاب المزيد من الطلاب. ودعا أصحاب تراخيص المدارس الخاصة إلى استقطاب المعلمين الأكْفاء والعمل على تطوير قدارتهم المهنية، مشيراً إلى أن الاهتمام بمواصفات وهيئة المباني المدرسية وحده لا يكفي، إذ توجد مدارس مبانيها قديمة ولكن لديها كوادر تعليمية وبها تعليم جيد للطلاب. وأكّد أن المعلم أساس نجاح أي مدرسة خاصة وتميزها، حيث ينبغي أن يكون التركيز الأول في المدارس الخاصة على المعلم، موضحاً أن مبادرة الوزارة نحو المدارس الخاصة تؤكد أهمية التطوير المهني للمعلمين باعتبار ذلك أساس نجاح أي مدرسة. ولفت إلى أن سياسة التدريب تهدف إلى تحقيق الجودة والنوعية في قطاع التعليم الخاص، لأنه شريك إستراتيجي في العملية التعليمية.



علياء البسطي:

تدريب 180 معلماً من 30 مدرسة خاصة

قالت السيّدة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات بمركز التدريب والتطوير التربوي الرئيس التنفيذي لمشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة: إنّ السياسة التدريبية تركز على تحقيق 3 مبادئ رئيسية منها الكفاءة والتي تعني تنمية كفاءة المعلمين وقادة المدارس الخاصة للمساهمة في تطوير عمليتَي التعليم والتعلم، والجودة وتعني تقديم برامج مرتبطة بالمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس الخاصة، إضافة إلى الشراكة وتطويرها بين المركز والمدارس الخاصة. وحول مراحل تنفيذ المشروع، قالت: سيتم تنفيذه تبعاً لسياسة التدريب المتبعة بمركز التدريب والتطوير التربوي، ووَفق خُطة زمنية من 2018 إلى 2022، حيث ستكون المرحلة الأولى تجريبية في العام الجاري، يتمّ خلالها تطبيق السياسة وآلياتها في إلحاق المعلمين بالبرامج الإلزامية لمواد «اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر». وقالت إن عددَ المعلمين المستفيدين من التدريب في هذه المرحلة يقدر بنحو 180 معلماً من المدارس الدولية ومدارس الجاليات والمدارس التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لدولة قطر في جميع المواد، حيث يستهدف المشرع تدريب معلمي 30 مدرسة خاصة اعتباراً من الآن وحتى نهاية ديسمبر 2019. وأضافت إن المرحلة الثانية تركّز على استكمال تدريب المعلمين في البرامج الإلزامية وعددهم 1260 معلماً، بالإضافة إلى تقديم باقة من البرامج التدريبية الاختيارية وَفق الاحتياجات المهنية للمعلمين وقادة المدارس تبعاً لشروط وضوابط سياسة تدريب المدارس الخاصة، بينما تعنى المرحلة الثالثة بتقديم مجموعة من البرامج الاختيارية والموجهة والتي يقصد بها البرامج التي تصمم وَفق الطلب والحاجة لمعلمي وقادة المدارس الخاصة.

وقالت: قمنا برصد التحديات التي تواجهنا والاحتياجات التدريبية وسنعمل على استكمال تدريب جميع معلمي المدارس الخاصة في المواد الإلزامية الثلاثة حتى العام 2022.

وأكّدت أن دور المدارس هو حث المعلمين على الحضور والانتظام في البرامج التدريبية والالتزام بالميثاق الأخلاقي، لافتة إلى أن هناك مدارس خاصة بها نسبة كبيرة من الطلبة القطريين تصل إلى أكثر من 90%.

من ناحية أخرى، عقد مركز التدريب والتطوير التربوي وإدارة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة اجتماعاً مع مُديري المدارس الخاصة جرى إطلاعهم خلاله على سياسة التدريب بهذه المدارس كأحد المشاريع المعتمدة في إستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2018-2022.

حصة العالي:

تجويد أداء المعلمين في المواد الإلزامية

اعتبرت السيدة حصة العالي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي عملية تدريب المعلمين بالمدارس الخاصة، مشروعاً إستراتيجياً للوزارة، لأنه معتمد ضمن إستراتيجيتها للفترة 2018-2022، حيث يأتي تنفيذاً للهدف الإستراتيجي الثاني للوزارة المُتمثل في رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعّالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم.

وأشارت إلى أن الحقائب التدريبية مدرجة بالسياسة وجاهزة للتنفيذ، مشددة على أهمية البرامج الإلزامية التي تستهدف تعزيز القيم والهُوية لدى الطلاب.

وأوضحت أن هدف السياسة التدريبية تجويد أداء معلمي المدارس الخاصة في المواد الإلزامية الثلاثة «اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر» وصولاً لمخرجات نوعية، ومن ثم النهوض بالعملية التعليمية والتربوية لتسهم بمخرجاتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار هذه المواد تعزّز القيم والهُوية للناشئة.

وأشارت إلى أن سياسة تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة تضمّ برامج إلزامية واختيارية وأخرى موجهة.. موضحة أنه تمّ إسناد المشروع لمركز التدريب والتطوير التربوي لتنفيذه والإشراف عليه، ولذلك حرص المركز على إعداد سياسة علمية بهدف رفع كفاءة المعلمين في قطاع المدارس الخاصة في المواد الإلزامية، وكذا رفع كفاءة القادة بهذه المدارس التي تعتمد المناهج الوطنية، والاستفادة كذلك من الخبرات الموجودة في فروع المدارس الدولية المتميزة بدولة قطر وتعزيز ونشر هذه المُمارسات.

وأوضحت أنَّ البرامج الإلزامية خاصة بتطوير قدرات المعلمين في مواد الهُوية الثلاثة ويقدّمها المركز للمعلمين مجاناً، لافتة إلى أن البرامج الاختيارية والموجهة «المطلوبة من قبل المدارس» تكون نظير مقابل مادي. وقالت: السياسة التدريبية مرّت بمراحل، وهناك رصد للبيانات والأعداد المتوقعة، مشيرة إلى أن طرح السياسة على المدارس الخاصة قُوبل بترحيب وبخاصة البرنامج التدريبي الإلزامي.

وأوضحت أن المُبادرة طرحت من قبل الوزارة للمدارس الخاصة للتأكيد على حرص الوزارة على جودة التعليم في المدارس الخاصة بنفس درجة حرصها على المدارس الحكومية تماماً.

وأبانت أن التدريب التربوي مختلف عن باقي أنواع التدريب الأخرى نظراً لأنه يعتمد على إستراتيجيات وأهداف يجب أن تتحقق.