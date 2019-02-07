القوات الجوية تتسلم أول طائرة رافال مقاتلة

بوردو (فرنسا) - قنا :

تسلمت القوات الجوية الأميرية القطرية أمس، أول طائرة من طائرات «الرافال» الفرنسية المقاتلة.

جرت مراسم التسليم في مقر شركة داسو للطيران بمدينة «بوردو» الفرنسية، بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيدة جونفييف داريوسيك وزيرة الدولة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية، وسعادة السيد ايريك ترابييه رئيس شركة داسو للطيران.

وقد ألقى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة، تناول فيها العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

كما أطلق سعادته، خلال الكلمة اسم «العاديات» على سرب «الرافال» القطري ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية تيمناً بذكرها في القرآن الكريم.

يذكر أن دولة قطر وقعت اتفاقية مع جمهورية فرنسا في عام 2015 لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية ب 24 طائرة من طائرات الرافال، وقامت في وقت لاحق بتفعيل بند زيادة 12 طائرة.

حضر مراسم التسليم سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة اللواء الركن (طيار) مبارك بن محمد الكميت الخيارين قائد القوات الجوية الأميرية، والعميد الركن مهندس (جو) محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري لدى فرنسا، وعدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية.