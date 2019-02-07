وايل كورنيل تستضيف ورشة عمل حول دقة الأبحاث العلمية

الدوحة الراية :

نظّم قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عمل متخصصة تناولت بالشرح والتوضيح سُبل الارتقاء بالدقة والموثوقية العلميتَين في البحوث الطبية. وقد شارك فيها 44 طبيباً وممرضاً وصيدلانياً وباحثاً وأكاديمياً إلى جانب عددٍ آخر من المُختصين في مجال الرعاية الصحية.

وتمحورت ورشة العمل حول فرع من البحوث الأكاديمية يُعرف باسم «المراجعة الاستعراضية المنهجية»، يقوم من خلاله باحثون مستقصون بتوليف وتحليل كَمية ضخمة من البحوث العلمية القائمة في أحد المجالات البحثية وإعداد ورقة بحثية واحدة في هذا الشأن. ومن شأن المراجعة الاستعراضية المنهجية في المجالات الطبية، في حالِ القيام بها كما يجب، أن تزوّد الباحثين والمُمارسين الصحيين والقائمين على إعداد السياسات بموارد مفيدة تمكّنهم من التوصل، بالسرعة والكفاءة اللازمتين، إلى فهم دقيق لقضية معيّنة من قضايا الرعاية الصحية. ومن ثم يتمكن الباحثون المستقصون من تحديد آفاق إجراء المزيد من البحوث أو تطبيق ممارسات أو سياسات رعاية صحية جديدة لتحسين المحصلة العلاجية بالاستناد إلى الشواهد المتاحة.