العلمي ينظم المسابقة الوطنية للروبوت 3 مارس

الدوحة الراية :

أعلن النادي العلمي القطري عن إقامة المسابقة الوطنية الحادية عشرة للروبوت لفئة FLL في مقر النادي خلال الفترة من 3 وحتى 6 مارس القادم، والتي تهدف إلى تنمية روح الإبداع وتوفير بيئة منافسة للشباب الموهوبين وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي والعمل بروح الفريق المتناغم والمتفاهم، بالإضافة إلى التمثيل المُشرّف في البطولات العربية والعالمية للروبوت وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وعقد النادي مؤتمراً صحفياً بحضور كل من المهندس عبد الرحمن خميس المدير الفني في النادي العلمي القطري والسيدة مريم العوضي رئيس لجنة الروبوت في وزارة التعليم والتعليم العالي والسيد علي محمد محمود حسن ممثل الجمعية العربية للروبوت في دولة قطر.

وشرحت الأستاذة مريم العوضي تفاصيل المسابقة بقولها: سيكون برنامج المسابقات على النحو التالي: مسابقة الجونير للمرحلة الابتدائية بحيث سيتم ترشيح 4 فرق من الفرق المشاركة لتمثيل دولة قطر في البطولة العربية والتي ستقام هذا العام في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقام منافساتها يوم الأحد 3 مارس وتكون على تصميم وبحث يناسب أعمار الطلاب علماً بأن عدد الفرق المشاركة في هذا النوع 24 فريقاً كما تم تخصيص جوائز تشجيعية للفرق الفائزة. أما المسابقة الثانية فهي مسابقة ال FLL ، وهي مسابقة دولية تخص المدارس من أعمار محدّدة والفائز في المركز الأول في هذه المسابقة سيمثل دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية بينما تمثل الفرق الأربع الأولى دولة قطر في المسابقة العربية للروبوت في المملكة الأردنية الهاشمية وتقام هذه المسابقة أيام 4 و 5 مارس 2019م. من جهته أوضح المهندس عبد الرحمن خميس أن النادي مستعد لتقديم أي دعم أو مساعدة للفرق المشاركة وذلك من خلال تقديم طلب استشارة في مجال مسابقة الروبوت عن طريق موقع النادي العلمي القطري، وصرّح بأن إمكانات النادي الفنية مهيأة لتقديم أي عون أو مساعدة يتم طلبها من الفرق المشاركة.