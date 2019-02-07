وزير الخارجية الروماني يجتمع مع سفيرنا

بوخارست - قنا: اجتمع سعادة السيد تيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني، مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى رومانيا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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