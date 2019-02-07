استثمارات قطرية في البنية التحتية وشبكات الكهرباء بأستراليا

كتب - إبراهيم بدوي:

أكد سعادة اكسل وابنهورست سفير استراليا لدى الدولة أن ملف الأمن الغذائي يعتلي أولويات دولة قطر عقب حدوث الأزمة الخليجية، لافتا إلى امتلاك أستراليا مقومات تتيح لها دعم قطر لإنتاج قدر أكبر من غذائها. وأن هناك بالفعل زيارات من كلا الطرفين، والمزيد في طور التخطيط.

جاء ذلك في احتفال أقامته السفارة الأسترالية بالدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم أستراليا الوطني أمس، بحضور سعادة عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم في وزارة الخارجية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية الأسترالية في الدوحة. وأشار السفير وابنهورست إلى دور الخطوط الجوية القطرية في ربط البلدين مشددا أن ربط أستراليا بالعالم شق هام في علاقتنا الثنائية.

وأوضح قائلا: الآن توجد خمس رحلات جوية يومية بين قطر وخمس مدن أسترالية عقب إضافة الرحلة الجوية لمدينة كانبرا في فبراير من العام الماضي. وأضاف، بهذا التوسع أتمنى أن يكتشف المزيد منكم أستراليا كوجهة لقضاء العطلات. وأن أستراليا بلد آمن مستقر ومرحب بزواره، وبها مطاعم وأماكن للتسوق عالية الجودة كما تنفرد أستراليا بطبيعة خلابة وحياة برية وحضارة فريدة للسكان الأصليين.

الشركات الأسترالية

وقال السفير الأسترالي إن قطر تستضيف نحو 3100 أسترالي يعملون في قطاعات متنوعة، تتضمن مجالات الهندسة والإنشاءات، النفط والغاز، التمويل، الطيران، التعليم، الرعاية الصحية، العلوم الرياضية والصحافة.

وأضاف: هناك ما يقارب من ٣٠ شركة أسترالية تعمل في قطر ونتشرف بمشاركة بعضها في رعاية حفل الليلة. وتعمل أكبر تلك الشركات في المجال الهندسي والإنشاءات، منها من ساهم في تشييد ميناء حمد وملاعب كأس العالم لكرة القدم ومترو الدوحة وفي بناء مسجد دولة قطر ومراكز التسوق وفي قطاع الهيدروكربونات.

مونديال ٢٠٢٢

وقال السفير وابنهورست إن أستراليا استضافت العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، من ضمنها الألعاب الأولمبية عام 2000 ودورة ألعاب الكومنولث لعام 2018 ومنذ تنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000، ساهم خبراء إدارة الفعاليات الأستراليين في إنجاح أحداث رياضية حول أنحاء العالم وهم على أتم الاستعداد للقيام بذلك في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

الأزمة الخليجية

وقال السفير الأسترالي إنه ترتب على الأزمة الخليجية انقسام العائلات، واضطر أصحاب الأعمال والطلبة والمرضى في المستشفيات إلى العودة إلى قطر. وقد أظهرت قطر مرونة ملحوظة وحافظت على الحفاوة المعتادة تجاه جميع المقيمين ومن ضمنهم الجالية الأسترالية. وتدعم أستراليا الوساطة الكويتية كسبيل لحل الأزمة الخليجية الراهنة.

تعاون وثيق

أكد سعادة السفير وابنهورست أن هناك تاريخا طويلا من التعاون بين أستراليا وقطر في ملف الأمن الغذائي. وتمتلك قطر استثمارات كبرى بمزارع أستراليا، على مدى سنوات عديدة اشتهرت لحوم الأغنام والأبقار الأسترالية بجودتها.

وتابع: كما أن الفاكهة والخضراوات الأسترالية من المحاصيل المميزة في الأسواق القطرية، كما تتواجد بالأسواق سلع أسترالية متنوعة.

الأمن الغذائي

نوه السفير اكسل وابنهورست إلى أن أستراليا هي القارة الأكثر جفافًا في العالم ونتيجة لذلك أصبح سكان أستراليا خبراء في زراعة الأراضي الجافة. ويعتلي ملف الأمن الغذائي أولويات دولة قطر عقب حدوث الأزمة الخليجية وتمتلك أستراليا مقومات تتيح لها دعم قطر لإنتاج قدر أكبر من غذائها. وبالفعل كانت هناك زيارات من كلا الطرفين، والمزيد في طور التخطيط.

استثمارات قطرية

وقال سفير أستراليا في الدوحة إن قطر تمتلك استثمارات أخرى في أستراليا، تشمل استثمارات في مجالي البنية التحتية لشبكات الكهرباء والعقارات. ويستفيد كلا البلدين من تلك الشراكات، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الاستثمارات القطرية في المستقبل.

وأضاف: أستراليا وجهة جذابة للاستثمار وهي الاقتصاد الثالث عشر على مستوى العالم، وحققت أستراليا 27 عامًا من النمو الاقتصادي غير المنقطع، وتحظى بأعلى متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الكبرى المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمتلك أستراليا واحدة من أكثر القوى العاملة تعلماً وتنوعاً للثقافات واللغات على مستوى العالم.

رؤية ٢٠٣٠

وأشار السفير الأسترالي إلى أن قطر شرعت في تنفيذ برنامج شامل للتنمية من خلال رؤية 2030 الوطنية إذ تولي أهمية كبرى للصناعات المعرفية كما نتج عن الأزمة الخليجية حاجة ملحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبالفعل تساهم أستراليا في تمكين قطر من تحقيق تلك الأهداف بواسطة خبرات الجالية الأسترالية وأعمال الشركات الأسترالية في قطر، وأيضا من خلال تمييزنا في مجال الزراعة وهناك مساحة لتوسيع أفاق التعاون في المستقبل.

الطلاب القطريون

وأكد السفير الأسترالي على أن الجامعات والمعاهد البحثية في أستراليا تعد من بين الأفضل في العالم، توفر تلك الجامعات والمؤسسات فرصا كبيرة لبرامج الشراكة. وهنالك بالفعل تعاون مع أكاديميين ومسؤولين قطريين، بما في ذلك تعاون مع صندوق قطر الوطني للبحوث. أستراليا هي ثالث أكبر وجهة تعليمية يقصدها الطلاب الأجانب في العالم، وأتمنى رؤية المزيد من الطلاب القطريين يدرسون في أستراليا.