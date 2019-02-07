تطبيع ثقافي إماراتي إسرائيلي عبر البوكر العربية

القدس المحتلة - وكالات:

بينما كانت وسائل إعلام إسرائيلية تجاهر فرحا باعتراف الإمارات رسميّاً بالجالية اليهودية المقيمة على أراضيها، كان القائمون على “الجائزة العالمية للرواية العربية” (البوكر العربية)، التي تُنظّمها “دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي”، يُعلنون عن القائمة القصيرة لدورتها الثانية عشرة على خشبة “المسرح الوطني الفلسطيني، الحكواتي” في مدينة القدس المحتلّة في قاعة فارغة إلا من بعض موظفي “المركز الثقافي البريطاني”.

وقال موقع الإمارات ليكس: ربّما كان الخبرُ الأوّل ليكون عادياً وليُدرَج ضمن “برنامج التسامح”، الذي تُروّج له الإمارات هذه الأيّام مع تنظيمها مؤتمراً حول حوار الأديان (وهو تسامح من نصيب دولة الاحتلال وحدها دون غيرها كما يبدو)، لولا أنه يأتي كحلقةٍ جديدة في مسلسل التطبيع الذي بدأ بث حلقاته قبل فترة، ولولا أنَّ وسائل الإعلام ذاتها نقلت عن حاخامٍ إسرائيلي، كان أحد المشاركين في المؤتمر، إن عدداً من المسؤولين الإماراتيّين، الذين جلس معهم، أخبروه أنهم يتطلّعون للقيام بعلاقاتٍ مع إسرائيل وأن ذلك “مسألة وقتٍ فقط”.

وأضاف الموقع: من السياسي الذي ينتحل صبغةً دينية في أبو ظبي، إلى السياسي الذي يتخفّى وراء الثقافة في فلسطين المحتلّة، لا يُمكن أن يُقرَأ اختيار مدينة القدس لإعلان قائمة “البوكر العربية” القصيرة سوى كخطوة أخرى من خطوات التطبيع المحمومة مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بها الإمارات ودولٌ أخرى في المنطقة.

وتساءل: ما تفسير أن يَجري الحفل وتُعلن الأسماء التي وصلت إلى القائمة (هدى بركات، وكفى الزعبي، وشهلا العجيلي، وعادل عصمت، وإنعام كجه جي، ومحمد المعزوز)، دون مجرّد إشارة إلى أن القدس مدينة عربية محتلة؟ وحتى دون اتباع اسم القدس بكلمة “المحتلة” على ما يدرج في الإعلام العربي، واستعيض عن ذلك في بيان الجائزة بمسمّى “القدس الشرقية” وهو مصطلح إسرائيلي معروفٌ تاريخه وأسباب استعماله.

وقال إن إعلانات “البوكر” لم تذكر مجرّد ذكر اسم فلسطين، ولم تذكر كلمة الاحتلال في جملة واحدة من بداية القصة إلى نهايتها، وكأن القدس بلدة هادئة في أرياف سويسرا وليست عروس العروبة المغتصبة.

وقال حتى الخطاب البلاغي (باسم “التضامن” و”زيارة السجين”) الذي يتستر به بعض المطبّعين لم يجر استعماله. إننا أمام نموذج تطبيعي يمكن أن تُشرح بناء عليه كلمة التطبيع التي يريدها البعض غامضة، في حين أن العلاقات الودية مع الاحتلال ليس في تفسيرها غموض.

وأضاف أن الرواية لم تتم فصولها، ونقول لـ “السذّج” الذين سيتطوعون لإيجاد تفسيرات وهمية وتعلّات كاذبة لهذه السابقة، انتظروا قليلا وسترون مآلات هذا المسار التطبيعي.

إلى ذلك تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت احتفاء غير مسبوق بتسارع وتيرة عار التطبيع العلني بين إسرائيل ودولة الإمارات، في وقت يجهز فيه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لبناء أكبر كنيس يهودي في الدولة. وأعلنت إسرائيل إطلاق ما أسمته بـ”سفارة افتراضية” لها بمنطقة الخليج في ظل ما تعتبره “تقارباً كبيراً” بدأ ينمو مؤخراً مع دول عربية.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” التابع للخارجية الإسرائيلية: يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. وأضاف الحساب: نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات.

ومع تغريدته التي أعلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، أرفق صورة لمعلَمين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين بالخط العريض على كل معلم.

كما كانت أول تغريدة في الحساب على “تويتر” بعد إعادة افتتاحه عن الإمارات و”إسرائيل”، بعد أن شهدت أبوظبي تقارباً غير مسبوق مع الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وتواصل دولة الإمارات محاولاتها للظهور في مقدمة الدول الراعية لـ”التسامح” و”التعايش”، الذي غاب عن سياساتها مع دول عربية عدة، في وقت يتهمها مراقبون بدعم انتشار أديان أخرى غير الإسلام في منطقة الجزيرة العربية.

ففي خطوة جديدة لما أسمته التقارب بين الأديان الإبراهيمية (الإسلام والمسيحية واليهودية) دشن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان “بيت العائلة الإبراهيمية” من دون حضور يهودي رمزي أو رسمي، وهو ما فسره البعض تمهيداً لافتتاح أكبر كنيس يهودي أيضاً، خصوصاً في ظل تقاربها مع “إسرائيل”.

ورأى متابعون أن المعلَم الجديد يشير صراحة إلى الدين اليهودي أيضاً بالإضافة إلى الإسلام والمسيحية، وإن غاب ممثلوه (الإسرائيليون)، بحكم أن النبي إبراهيم عليه السلام هو والد كل من إسماعيل وإسحاق عليهما السلام اللذين تنحدر منهما الأديان الثلاثة.

وتساءلوا: هل سيعبد هذا “المعلم التاريخي” الطريق لعودة اليهود إلى جزيرة العرب عن طريق محمد بن زايد ليفتتح كنيساً يهودياً بحجة التآخي والتسامح؟

وشهدت الإمارات تقارباً غير مسبوق مع إسرائيل في الفترة الأخيرة، وباتت تسير في طريق التطبيع العلني مع الاحتلال، وفق ما كشفته عدة تقارير عن زيارات سرية ولقاءات تمت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين. وآخر ما كُشف عن العلاقات بينهما كان في الثامن من يناير الجاري؛ إذ بينت القناة العاشرة العبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل، آفي غباي، زار العاصمة الإماراتية أبوظبي سراً، في الثاني من ديسمبر الماضي.

كما سبق أن استُقبلت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، على رأس وفد رياضي قادم من “تل أبيب”، للمشاركة في بطولة أبوظبي للجودو بأكتوبر الماضي، وفي خطوة أثارت استفزاز العالم الإسلامي دخلت إلى مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الدولة. وعلى الصعيد السياسي، التقى سفيرا الإمارات والبحرين: يوسف العتيبة، وعبد الله بن راشد آل خليفة، رئيسَ الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مطعم راقٍ بواشنطن، في مارس الماضي، وناقشا معه العلاقات الثنائية.