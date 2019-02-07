السعودية تعذب المعتقلات بالجلد والتحرش والصعق الكهربائي

عواصم - وكالات:

كشفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن الناشطات المعتقلات في السعودية يتعرّضن للجلد والتحرش الجنسي والصعق الكهربائي. وطالبت المنظمة الدولية السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة ووقف الانتهاكات داخل السجون السعودية. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “لا يمكن للعالم أن يواصل تجاهله لهذا الوضع بينما يستمر الاضطهاد الذي لا يتوقف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية”. وقبل أيام، أطلقت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان حملة عالمية للتضامن مع معتقلات الرأي في السعودية، تضمّنت النشر على وسم أعدته المنظمة لهذا الغرض حمل اسم “#StandWithSaudiHeroes”، بمعنى “قف مع أبطال السعودية”. ودعت المنظمة المشاركين في الحملة إلى نشر الصور وإعلانات الحملة، إلى جانب عبارات ومقاطع فيديو وتغريدات على الوسم ذاته. وشنّت السلطات السعودية في 15 مايو 2018، حملة اعتقالات طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافاً جماعياً، حيث نفذت مداهمات على مساكن “لجين الهذلول” و”عزيزة اليوسف” و”إيمان النفجان” في ليلة واحدة، وتلت تلك الحملة اعتقالات أخرى بفترات متراوحة، حيث اعتقلت السلطات “هتون الفاسي” و”أمل الحربي” و”نوف عبدالعزيز” و”مياء الزهراني” و”نسيمة السادة” و”سمر بدوي”، بطرق مشابهة. وكشفت تقارير حقوقية متكرّرة أن المعتقلات تعرّضن للتعذيب، من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة تخفي وجوههم. وتأتي أنباء تعذيب الناشطات، بينما تواجه السعودية غضباً دولياً بشأن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر الماضي، وكانت هيئة التحقيق البرلمانية في بريطانيا أصدرت أول تقاريرها عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” في كثير من الأحيان وكذلك التحرش الجنسي، وهو ما يضع المسؤولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. وكانت هيئة التحقيق التي يرأسها النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت قد طلبت زيارة الرياض ولقاء المعتقلات من النساء في السجون السعودية للاستماع لإفاداتهن، لكن السلطات لم تسمح للجنة المستقلة بذلك ولم تقدّم أية مساعدة لها في عملها، فيما تمكّنت اللجنة من الحصول على العديد من الإفادات من معتقلات سابقات أو ذوي معتقلات ما زلن في السجون، وخلص أول تقرير للهيئة إلى أن معاملة الناشطات من النساء السعوديات تصل إلى حد التعذيب حسبما هو معرَّف في القانون السعودي وفي القانون الدولي، كما تعهّدت الهيئة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول إخفاقات الحكومة السعودية في الوفاء بحقوق الإنسان.