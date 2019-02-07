واشنطن - وكالات:
كشف تقرير الحرية العالمي الذي تنشره منظمة “فريدوم هاوس” أن الحرية في العالم سجلت انخفاضاً عالمياً في الحقوق السياسية والحريات المدنية لمدة 13 سنة متتالية، من عام 2005 إلى عام 2018.
وأشارت “فريدوم هاوس” إلى انخفاض مستوى الحريّات في العالم، تحديداً بسبب ممارسات أشخاصٍ كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي وبيّن التقرير أنّ القمع السياسي تفاقم في مصر، وفي السعودية حيث ألقت السلطات القبض على ناشطات حقوق المرأة البارزات.
وعن قبضة ولي العهد السعودي، أضاف التقرير: شددت الأدلة على أن ابن سلمان، قد أمر شخصياً باغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، ما بدّد أية آمال متبقية بأنه قد يظهر كمُصلِح.
كانت هذه تفاصيل خبر فريدوم هاوس: تراجع الحريات في مصر والسعودية بسبب السيسي وابن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.