فريدوم هاوس: تراجع الحريات في مصر والسعودية بسبب السيسي وابن سلمان

واشنطن - وكالات:

كشف تقرير الحرية العالمي الذي تنشره منظمة “فريدوم هاوس” أن الحرية في العالم سجلت انخفاضاً عالمياً في الحقوق السياسية والحريات المدنية لمدة 13 سنة متتالية، من عام 2005 إلى عام 2018.

وأشارت “فريدوم هاوس” إلى انخفاض مستوى الحريّات في العالم، تحديداً بسبب ممارسات أشخاصٍ كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي وبيّن التقرير أنّ القمع السياسي تفاقم في مصر، وفي السعودية حيث ألقت السلطات القبض على ناشطات حقوق المرأة البارزات.

وعن قبضة ولي العهد السعودي، أضاف التقرير: شددت الأدلة على أن ابن سلمان، قد أمر شخصياً باغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، ما بدّد أية آمال متبقية بأنه قد يظهر كمُصلِح.