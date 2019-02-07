أحلم باللعب في نادٍ كبير بالدوري الإنجليزي

فيليكس لم يكن ليدفع بي في التحدي الكبير إلا لأنه يعرف إمكانياتي

لايوجد مايمنع من احتراف لاعبينا في كبرى الدوريات الأوروبية

لم أتردد في قبول عرض الزعيم وبدأت أثبت أقدامي ووجودي بالتدريج

السد مدرسة وأنا فخور باللعب معه والتعلم كل يوم من نجومه الكبار

كرة القدم بالعطاء و تشافي قائد كبير وسند لنا في المنتخب والنادي

حوار - حسام نبوي:

طارق سلمان صخرة دفاع منتخبنا الوطني أحد النجوم الذين تألقوا و صنعوا الإنجاز القاري الكبير واستطاع أن يثبت وجوده ويخطف الأضواء بإدائه الرائع ليكون أحد مفاجأت العنابي في البطولة الكبيرة كونه يشارك للمرة الأولى وبصفه أساسية ويساهم بشكل كبير جدًا وفعال في تحقيق منتخبنا للإنجاز القاري الرائع والظفر بالكأس للمرة الأولى في تاريخه خاصة أنه لعب دورًا كبيرًا مع زملائه في خط الدفاع للحفاظ على نظافة شباك العنابي التي لم تهتز طوال 7 مباريات إلا بهدف وحيد في المباراة الأخيرة أمام اليابان في إنجاز آخر فريد يضاف إلى سلسلة إنجازات العنابي في البطولة التاريخية الراية الرياضية التقت باللاعب الشاب الذي تحدث عن مشاركته مع العنابي بالبطولة، وآماله وطموحاته في الفترة المقبلة سواء مع ناديه السد أو المنتخب والعديد من الأشياء الأخرى في الحوار التالي:

إنجاز تاريخي

• بداية ماذا يمثل لك الفوز بكأس آسيا؟

- البطولة إنجاز قاري كبير لكل الشعب القطري وليس للمنتخب فقط و كلنا فخورون وسعداء بما حققناه في البطولة الماراثونية وهذا الإنجاز جاء بعد تعب سنين وليس وليد الصدفة فمنذ عدة أعوام ونحن نجتهد لمثل هذا اليوم ويجب أن نشكر أكاديمية أسباير على دورها الكبير في إعداد هؤلاء اللاعبين وتطوير مستواهم، حتى أصبحنا أبطال آسيا في إنجاز تاريخي، وأنا شخصيًا فخور جدًا بما حققته من إنجاز شخصي كبير، 21 سنة وأحصل على كأس آسيا شيء ممتاز جدًا في تاريخي الكروي خاصة أنها أول بطولة لي أساسيًا مع العنابي الأول وبالفعل هي نقطة تحول هائلة في حياتي الكروية وأتمنى أن تكون بداية لمزيد من النجاحات والبطولات بإذن الله.

شكرًا سانشيز

• وكيف ترى الثقة التي أعطاها لك المدرب فيليكس سانشيز؟

- أود أن أشكر سانشيز على هذه الثقة الكبيرة الحمد لله اجتهد حتى أصل إلى هذا المكان وكما يقول المثل «لكل مجتهد نصيب» فليس من السهل أن يحصل لاعب صغير السن على فرصة للعب كأساسي مع المنتخب في بطولة هي الأكبر على مستوى القارة، فالحمد لله استطعت أن أثبت وجودي وأن أقدم بطولة كبيرة بشهادة جميع المتابعين وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعها فيّ الجهاز الفني والإداري.

ثقة سانشيز

• لكنك لم تكن أساسيًا مع فريقك السد؟

- بالفعل لعبت 5 مباريات بصفة أساسية فقط إلا أنني كنت حريصًا على تقديم أفضل مالدي والظهور في أفضل مستوى ممكن لنيل ثقة الجهاز الفني، ولم يكن سانشيز يدفع بي في البطولة لولا أنه يعرف إمكانياتي جيدًا فأنا كنت من ضمن الفريق عام 2014 وحققنا الفوز بكأس آسيا للشباب مع المدرب فهو يعرف إمكانيات طارق سلمان جيدًا وأنا أجتهد لكي يكون لي مكان في المنتخب في ظل المنافسة الشرسة بين مجموعة كبيرة من اللاعبين المخضرمين في نفس المركز.

• هل كنت تتوقع أن تكون أساسيًا مع المنتخب بالبطولة؟

- لم أفقد الأمل وبذلت قصارى جهدي لتقديم أفضل مستوى لي، وانا على قناعة تامة بأن كرية القدم ليست بالسن، ولكن بالعطاء والإمكانيات ولربما لاعب لديه 18 عامًا يقدم مستوى وأداء أفضل بكثير من لاعب خبرة محنك صاحب إنجازات، وأنا كنت اجتهد كثيرًا لإثبات وجودي سواء مع السد أو المنتخب، وكان البرتغالي فيريرا مدرب السد يدفع بي باستمرار كبديل إن لم أكن أساسيًا في ظل وجود مجموعة من أفضل اللاعبين بالسد وذلك لقناعته بإمكانياتي وثقته بي .

عرض السد

• هل ترى أنك عدت من الاحتراف الخارجي في الوقت المناسب؟

- بكل تأكيد كنت أود أن أعود إلى الدوحة واللعب في الدوري والظهور وإثبات وجودي، وعندما علمت بوجود عرض من السد، لم أتردد مطلقا، والحمد لله أنني عدت، وبدأت أضع قدمي مع النادي وأثبت وجودي بالتدريج، وأن أظهر مع المنتخب في هذه البطولة الكبيرة، وأشارك في تحقيق هذا الإنجاز العالمي فأنا فخور للغاية بما حققناه .

• هل تفكر في العودة للاحتراف مرة أخرى؟

- لمَ لا؟ فبعد هذا الإنجاز الكبير فإن لاعبي المنتخب أصبحوا تحت المجهر والكل يعلم إمكانياتهم، وأتمنى أن تكون هذه البطولة بداية لاحتراف عدد كبير من اللاعبين في الخارج لصقل المهارات وتحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم القطرية، وأنا شخصيًا لايوجد مايمنع احترافي الخارجي، ولكن أتمنى أن يكون في الدوري الإنجليزي بناد كبير، وهذا حلم جديد بالنسبة لي أتمنى تحقيقه .

أحلم بالمزيد من البطولات

• وما طموحك بعد الفوز بكأس آسيا؟

- لاعب كرة القدم لايشبع بطولات ويجب أن يكون طموحه متجددًا وهذه البطولة ستكون فاتحة بطولات قادمة بإذن الله، فهدفي الآن هو تحقيق الثلاثية هذا الموسم مع الزعيم السداوي، وأيضا الفوز بدوري أبطال آسيا، وعلى مستوى المنتخب الفوز ببطولة كوبا أمريكا، وتمثيل بلادي خير تمثيل في مونديال 2022، فأتمنى أن استمر على نفس المستوى الذي بأت به مع المنتخب، وأن أواصل العطاء حتى أكون ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في المونديال، فالبطولة اقتربت ويجب أن توضع في الحسبان .

دور تشافي

• طارق.. ما الاستفادة التي حققتها باللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين بالمنتخب وأيضا مع نجوم كبار بالسد؟

- الحمد لله قدمنا بطولة جيدة كخط دفاع فلم يدخل مرمانا إلا هدف واحد فقط وهذا في حد ذاته إنجاز ويعود إلى تألق خط الدفاع وحارس المرمى، والمنتخب يضم مجموعة جيدة من اللاعبين في كل الخطوط وليس الدفاع فقط، والعمل الجماعي أهم مايميزنا وهذا بكل تأكيد ماكان له دور كبير في الإنجاز الذي تحقق، وبالنسبة للسد فهو مدرسة بحد ذاته به نجوم كبار في جميع المراكز، وأنا فخور باللعب مع السد والتعلم كل يوم، وإن شاء الله هذا التألق سيكون دافعًا كبيرًا لي للاستمرار على نفس المستوى وعدم التراجع أو الاختفاء فهي بداية قوية لطارق سلمان ستستمر بإذن الله .

• وماذا عن دور تشافي معك في المنتخب والنادي؟

- تشافي لاعب قائد من أفضل لاعبي العالم فهو سند لنا وخبرة كبيرة نستفيد منها، وأنا محظوظ للعب معه في السد، والاستفادة من خبراته مع المنتخب أيضا.

• كلمة أخيرة؟

- أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من دعمنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة وهذا التألق والفوز بالبطولة القارية الكبيرة، فدعوات «هل قطر» كانت معنا دائمًا طوال البطولة.