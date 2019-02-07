سيولة البورصة تنتعش.. وارتفاع أسهم 20 شركة

الدوحة - الراية :

تراجعت بورصة قطر أمس، متأثرة بهبوط 4 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضاً بمقدار 31.35 نقطة، بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 10 آلاف و683.94 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بمقدار 6.76 نقطة، بنسبة 0.17% ليصل إلى 4 آلاف و79.33 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 7.09 نقطة، بنسبة 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و237.75 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وانتعشت التداولات أمس، حيث ارتفعت السيولة إلى 263.5 مليون ريال، مقابل 186.6 مليون ريال أمس الأول، كما صعدت أحجام التداول عند 9.03 مليون سهم، مقارنة بـ 6.74 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وهبط بالمؤشر العام قطاعات الاتصالات، والتأمين، والبضائع، والبنوك، فيما ارتفعت قطاعات الصناعة، والنقل، والعقارات.

وتصدر الاتصالات التراجعات القطاعية بنسبة 2.25%، بضغط أساسي لتصدر سهم Ooredoo القائمة الحمراء بنسبة 3.92%. وهبط مؤشر قطاع البنوك 0.43%. وفي المقابل تصدر الصناعة الارتفاعات القطاعية بنسبة 0.5%، مدعوماً بنمو 6 قطاعات على رأسها مسيعيد الأكثر صعوداً بـ2.56%.

وبشأن أنشط التداولات، تصدر مسيعيد الكميات بـ1.39 مليون سهم، في حين تصدر Ooredoo السيولة بقيمة 44.99 مليون ريال.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 85.5 مليون ريال. وسجل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 16.79 نقطة، بنسبة 0.43% ليصل إلى 3 آلاف و 853.9 نقطة.

وجرى تداول 3.5 مليون سهم في قطاع الصناعة، بقيمة 68.2 مليون . وسجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بمقدار 17.17 نقطة، بنسبة 0.5% ليصل إلى 3 آلاف و428.87 نقطة.