الخليفي يتسلم منصبه الأوروبي الرفيع اليوم

روما -(د ب أ):

من خلال منصبه كرئيس لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يكن ناصر الخليفي بعيداً عن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لكنه بات الآن بصدد الانتقال من صفوف الخاضعين لتلك القوانين إلى المساهمين في وضعها. ويتأهب الخليفي البالغ من العمر 45 عاماً، للإعلان رسمياً عن انضمامه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة ( اليويفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية لليويفا المقرر في العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس. ولم يأت هذا التحول المرتقب في دور الخليفي بالاتحاد الأوروبي دون موجة من الجدل، وذلك بعد عدة أعوام لم تخل من الجدل والقضايا الخاصة بباريس سان جيرمان في عالم كرة القدم. فقد خضع سان جيرمان بشكل متكرر لتحقيقات اللعب المالي النظيف، ولا يزال النادي الباريسي يواجه قضية لم يجر التوصل فيها إلى تسوية حتى الآن.

ومع ذلك، فإنه من المنتظر أن يتولى الخليفي منصباً بارزاً، وسيكون ممثلاً لرابطة الأندية الأوروبية (ايكا).

ويرى راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن دعم الخليفي هو السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام. وقال جريندل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) لها الحق في أن يكون لها ممثلان اثنان باللجنة التنفيذية (للاتحاد الأوروبي)، نحن نتقبل ذلك. وبالتالي سنعلن عن تعيين السيد الخليفي». ويعد الرفض أو الامتناع عن التصويت، تصرفاً ثورياً بالنسبة لمعايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يرغب فيه بالتأكيد الاتحاد الألماني، بعد فترة قصيرة من حصول ألمانيا على حق استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). وقال الخليفي «إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لايكا، للانضمام إلى اللجنة التنفيذية لليويفا». وأضاف:» أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لليويفا على تحسين وتطوير كرة القدم الأوروبية، مع ضمان مراعاة مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار».

وفي الوقت الذي يعد فيه إعادة انتخاب ألكسندر سيفرين رئيساً لليويفا، أمراً محسوماً في الكونجرس رقم 43، ينتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأوروبية. وطبقاً للقاعدة المعمول بها حالياً، يجرى احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة تعادل فريقين في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب، ولكن مدربين بارزين أمثال جوزيه مورينيو وتوماس توخيل طالبوا بإلغاء هذه القاعدة.