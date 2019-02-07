فوز لطائرتي الشرطة والريان

الدوحة الراية :

حقّق فريق الشرطة فوزاً سهلاً على الخور في إطار مباريات البطولة الوطنية للكرة الطائرة ولعب الشرطة بقوة، خاصة أنه ينافس على البطولة الوطنية ويقترب من التأهل للدور قبل النهائي، ولذا فإنّ مباراة أمس كانت قوية واستقرّ مدربه على عناصره التي سيخوض بها البطولة العربية، وجاءت نتيجة الأشواط 25-14/‏ 25-18 /‏25-19، ورغم خسارة الخور إلا أنه كان منافساً قوياً للشرطة واستطاع أن يقدم عرضاً قوياً، ولكن خبرة وإمكانات الشرطة أفضل، وبالتالي حسم المباراة بثلاثية نظيفة.

أما الريان فإنه لعب مباراة الغرافة في البطولة الوطنية، فقد فاز على الغرافة 3-1 بنتيجة أشواط 25-11 و23-25 /‏25-17 /‏25-14، وسوف يلتقي الريان غداً مع الغرافة في مُنافسات الدوري قبل السفر إلى تونس يوم الأربعاء المُقبل.