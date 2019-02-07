الغرافة يطمئن على إصابة أمادو

متابعة - صابر الغراوي

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اطمأنّ الجهاز الطبي بنادي الغرافة على الحالة الصحية للمحترف البرتغالي دييجو أمادو الذي تعرّض للإصابة خلال تدريبات الفهود مساء أمس الأول استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري.

وخضع أمادو للفحوصات الطبية اللازمة صباح أمس والتي أكّدت أن الإصابة التي تعرض لها خفيفة وتحتاج للراحة لمدة ثلاثة أيام فقط، وبالتالي سيكون اللاعب جاهزاً لخوض المباراة المقبلة للغرافة أمام فريق أم صلال في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري نجوم QNB.

أما بالنسبة لبقية المصابين فإن الفحوصات الأولية، أكّدت غياب النجم الهولندي ويسلي شنايدر لمدة شهر ونصف تقريباً، وحاجة إلياس أحمد للراحة لمدة عشرة أيام.

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الكرة بنادي الغرافة عن خوض مباراة ودية في الرابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة أمام فريق قطر. وخاض الفريق تدريباً خفيفاً مساء أمس الأربعاء.