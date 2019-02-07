فرص استثمارية كبرى بقطاعنا الرياضي

الدوحة :

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن قطاع الرياضة فى دولة قطر يحفل بالعديد من فرص الأعمال والاستثمار والقدرات الواعدة على تحقيق النمو في المستقبل. مشيرًا إلى أن منصة قطر للمال توفر فريدة للشركات لمواصلة دورها في تعزيز مكانة قطر على المدى الطويل كمركز للرياضة الدولية.

وقال الجيدة إن عدد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال وصل إلى 600 شركة مسجلاً زيادة بنسبة 31% خلال العام 2018 مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من بين هذه الشركات تقدم خدمات الأعمال المرتبطة بالرياضة.

وأعرب الجيدة عن الفخر والاعتزاز بالفوز التاريخي الذي حققته منتخب قطر والفوز بكأس آسيا ما يؤكد بلا شك الأهمية المتنامية للرياضة في جميع المستويات، بما في ذلك منظور الأعمال.

ورحب الجيدة بانضمام «كأس العالم لكرة القدم قطر 2022» إلى منصة المركز للأعمال كشركة ذات مسؤولية محدودة، مؤكدًا ثقته بأن هذا المشروع المشترك سوف يعزز نجاح، قطر في تقديم نسخة رائعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

هذا احتفل مركز قطر للمال، بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة قطر في الفوز ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، وبالمكانة المرموقة التي تكتسبها المنظومة الرياضية القطرية على مستوى العالم مع توالي إنجازاتها الرياضية الدولية.

ويواصل مركز قطر للمال التأكيد على التزامه بتطوير قطاع الرياضة في قطر، وترسيخ مكانته كمركز للأعمال الرياضية، خاصة مع توقيعه، عام 2018، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون لإنشاء حي الأعمال الرياضية في قطر. بهدف استقطاب الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الرياضة، وتسهيل تأسيس وإنشاء الشركات المستدامة والشركات البادئة والناشئة، وتيسير التسويق التجاري للمنتجات والخدمات المرتبطة بالرياضة في قطر.

وتتمتع قطر التي لديها بنية تحتية رياضية متطورة عالمية المستوى بسجل حافل في استضافة العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل بطولة العالم للجمباز الفني 2018 وبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2015، وبطولة العالم للملاكمة 2015، وبطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية في 2006، وغيرها الكثير.

ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع الرياضة في قطر إلى 20 مليار دولار بحلول 2023، ويتحقق هذا النمو بينما تجري أعمال الإنشاءات والاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على قدم وساق، مع استمرار العمل لتطوير أفضل المرافق والخدمات في الدولة بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 200 مليار دولار، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030.

وجدير بالذكر أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

قطر تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة - قنا: عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة /‏103/‏ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة اليوم الخميس برئاسة سلطنة عمان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع أنه يأتي بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بلبنان، والتي أصدرت عددًا من القرارات الهامة المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل هامة. وأضافت أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة /‏103/‏ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وأشارت إلى أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في تونس في شهر مارس المقبل، يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويشكل أيضا متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية.