مليونا دولار من قطر لدعم منظمة الخوذ البيضاء

الدوحة -قنا:

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بدعم الشعب السوري الشقيق، قدم صندوق قطر للتنمية أمس، منحة لمنظمة الدفاع المدني السوري «‏الخوذ البيضاء»‏، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

ويعد هذا الدعم استمرارا لدور دولة قطر في مساعدة الشعب السوري الشقيق، خصوصا مع تفاقم الصراع داخل البلاد، ومساهمة في دعم عمليات الإغاثة التي تقوم بها الخوذ البيضاء لمساعدة المتضررين من جراء الأزمة السورية.

وقع اتفاقية المنحة من جانب صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، وعن «‏القبعات البيضاء»‏ السيد رائد الصالح مدير المنظمة.

ويتمثل الدعم القطري للخوذ البيضاء في شراء سبع سيارات إطفاء للحرائق، وتدريب المتطوعين داخل سوريا، بالإضافة إلى تمويل مشروع الأمل الذي يقوم على إزالة الأنقاض التي تسبب بها التدمير والقصف الممنهج الذي تعرضت له المدن السورية، بالإضافة إلى إصلاح الطرق لمساعدة السوريين الذين يعيشون في المناطق المتضررة على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

كما يساعد هذا الدعم الخوذ البيضاء على استكمال الأعمال الإغاثية في البحث عن ضحايا القصف، وإسعاف المتضررين، وإطفاء الحرائق، إلى جانب الإخلاء في حالات الطوارئ وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

يذكر أن الدفاع المدني السوري ويعرف أيضا باسم «‏الخوذ البيضاء»‏ أو «‏القبعات البيضاء»‏ هو منظمة دفاع مدنية تطوعية حيادية تهدف إلى إغاثة المتضررين من جراء الصراع في سوريا.