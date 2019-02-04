التعليم تستعد للمعرض الفني السنوي الثالث

الدوحة - قنا:

أعلن قسم الفنون والمسرح بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي استعداده للمشاركة في المعرض الفني السنوي الثالث بمطافئ مقر الفنانين في هذا الشهر.

وأكدت سعاد السالم، رئيسة قسم الفنون والمسرح بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي، أثناء الاجتماع الأول مع منسقي مادة الفنون البصرية للفصل الدراسي الثاني في قاعة جاسم بن حمد بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، رغبة الوزارة والقائمين على أعمال قسم الفنون والمسرح بتذليل كافة الصعوبات على منسقي مادة الفنون البصرية بكافة الوسائل والسبل.

وقالت السالم «إننا نطمح لرفع أعداد مشاركات الطلبة في المعرض الفني القادم من أجل تحقيق الهدف التربوي الذي نسعى إليه»، منوهة إلى أن المعرض يعتبر فرصة ذهبية للتعرف على جميع إبداعات الطلاب بكافة أعمارهم، باعتباره منصة فنية جميلة يحتوي على أذواق وقدرات التلاميذ المختلفة، معربة عن توقعها من خلال هذا الحدث الفني السنوي، عرض مختلف الاتجاهات والأنماط الفنية للطلاب مثل طابع معماري زخرفي وصفي تعبيري.

جدير بالذكر، أن عدد مشاركات المدارس بمعرض مبدعي الفنون البصرية بحلته الأولى عام 2017 كانت 70 مدرسة حكومية، و9 مدارس خاصة ودولية، وفي عام 2018، عرف معرض مبدعي الفنون البصرية في نسخته الثانية «‏‏ورق ورق»‏‏ مشاركة 84 مدرسة حكومية، و19 مدرسة خاصة ودولية، ومن المتوقع ازدياد أعداد المشاركات من جميع مدارس قطر دون استثناء.

ووضعت الجهة المنظمة عدداً من الشروط للاشتراك في المعرض السنوي الثالث، حيث يجب إرفاق رسم توضيحي للأعمال المركبة والتجهيز في الفراغ أو الأعمال الساقطة من أعلى مع توضيح الخامة وفلسفة العمل الفني، وتقديم صور واضحة للأعمال الفنية مع توضيح المقاس، وصور متعددة من أكثر من زاوية للأعمال المجسمة والمركبة «‏التجهيز في الفراغ»‏، بحيث لا يتعدى عدد الطلاب المشاركين في العمل الجماعي 4 طلاب، ومراعاة اتساق فكرة العمل الفني مع «مفهوم» المعرض، حيث يحق للفنان اختيار الخامة والكيفية التقنية في عمله الفني.

يذكر أن آخر موعد لتسليم صور الأعمال المشاركة، يوم 10 فبراير الجاري بصيغة jpg، وبالنسبة لموعد تسليم الأعمال الفنية سيكون من يوم 18 وإلى 20 من هذا الشهر. وستكون مراكز تجميع الأعمال الفنية المشاركة في مدرسة أبي حنيفة النموذجية مركز «تجميع للمدارس الابتدائية والنموذجية والإعدادية والثانوية» بنات، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين مركز «تجميع للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية»‏ بنين.