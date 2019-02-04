اليوم العالمي فرصة لتوحيد الجهود لمكافحة السرطان

الدوحة الراية :

تحتفل الجمعيّة القطريّة للسرطان باليوم العالميّ للسرطان الذي يُوافق الرابع من فبراير كل عام، وهو مُبادرة عالمية موحدة يجتمع العالم تحت مظلتها للتوعية بمرض السرطان بطريقة إيجابية ومُلهمة، ويهدف هذا اليوم الذي ينظّمه الاتحاد الدولي لمُكافحة السرطان التي تعدّ الجمعية واحدة من أعضائه، إلى منع حدوث ملايين الوفيات التي يمكن تفاديها سنوياً عن طريق زيادة الوعي والتثقيف حول هذا المرض، إضافة إلى مطالبة الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وتنطلق حملة هذا العام تحت شعار «هذا أنا وهذا ما سأفعل» وتستمرّ لمدة ثلاث سنوات، والتي تدعو لتمكين الالتزام الشخصي وتظهر من خلالها قوة الأعمال التي تستهدف الحد من الآثار المتزايدة للسرطان، وتسلّط الحملة الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان بهدف تعزيز فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة، وكذلك تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات.

وأكّد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، الحرصَ على مُواصلة الجهود التوعوية نحو نشر الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه وتعزيز ثقافة الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج، لاسيما أن رؤية الجمعية هي أن تكون منصة الشراكة المُجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، من خلال العمل مع شركائنا لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان .

وأشار إلى أن الجمعية بصدد تنظيم فعالية جماهيرية تهدف لاستقطاب أكبر عددٍ ممكنٍ من شرائح المُجتمع وتثقيفهم بطرق ترفيهية مبسطة، من خلال تعريف الجماهير بالمرض وطرح طرق الوقاية والعلاج إلى جانب التأكيد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض، حيث يعدّ الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان من أكثر الطرق تأثيراً لإنقاذ كثيرٍ من الأرواح.

وحول أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في دولة قطر، أشار إلى أنه وَفقاً لآخر التقارير التي صدرت عام 2015 عن السجل القطري للسرطان التابع للبرنامج الوطني للسرطان، فإن سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم، سرطان البروستاتا أكثر الأنواع انتشاراً في قطر، أما من حيث السرطانات الأكثر انتشاراً بين الرجال في قطر، فلقد أفاد التقرير السنوي الصادر عن السجل القطري للسرطان لعام 2015 بأن سرطان البروستاتا، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الدم تمثّل أكثر ثلاثة سرطانات انتشاراً بين الرجال في قطر.

وأضاف « من ناحية أخرى، فإن أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في قطر تشمل سرطان الثدي، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم وَفقاً للسجل القطري للسرطان عام 2015».