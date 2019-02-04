افتتاح 7 مراكز للقومسيون الطبي في الهند

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر مسؤول بإدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة عن افتتاح سبعة مراكز في الهند خلال الشهر الجاري لإجراء الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة قبل القدوم إلى البلاد، وذلك في إطار مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والذي يتمّ بالشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل الراية إنّ المراكز التي سيتم تدشينها خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون في كل من مومباي ودلهي وكوتشين وحيدر أباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، لافتاً إلى أن المشروع بشكل عام سيتم تطبيقه في 8 دول، وتمّ بالفعل العمل في 3 دول حالياً وهي سريلانكا، وبنجلاديش، وباكستان، وسيتمّ العمل في مراكز الهند خلال هذا الشهر، في حين تشمل الخُطة افتتاح مراكز أخرى في كلّ من الفلبين، ونيبال وتونس، وإندونيسيا.

ولفت إلى أنّ هذا المشروع يهدف لإنهاء جميع الإجراءات المُتعلقة بالعمالة الوافدة للبلاد قبل القدوم إلى دولة قطر من أجل العمل، ما سيكون له مردود إيجابي كبير على سوق العمل بالبلاد، وسيكون له أثر كبير أيضاً في سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أنه سيخفّف الضغط على فروع القومسيون الطبي داخل دولة قطر، لافتاً إلى أنّ قطر تسعى باستمرار إلى تطوير الأداء الحكومي في جميع المجالات، ومنها بالطبع ما يتعلّق بالعمالة الوافدة التي تنتشر على نطاق كبير من العمل في الدولة.

وأوضح أنّ وزارة الصحة هي المعنية بالأمن الصحي بالدولة، وأن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها لدولة قطر ستقلل من مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل أنواعاً من الأمراض المعدية الخطيرة كمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أو التهاب الكبد الوبائي، وكذلك بعض الأمراض المزمنة أو الإصابات التي يمكن أن تشكّل عائقاً للعامل في أداء العامل الذي يتمّ استقدامه من أجله.

وأضاف إن إدارة القومسيون الطبي تعد خطّ الدفاع الأول ضد جلب أي من الأمراض التي تشكّل خطورة على صحة المجتمع، كما أنّ إدارة القومسيون الطبي ستكون في متابعة مُستمرة لمراكز الفحص الطبي المعتمدة خارج الدولة لضمان صحة وجودة الفحوصات التي ستجريها للعمالة الوافدة.

وفي الوقت نفسه، قال المصدر إنّ القومسيون الطبي استقبل خلال العام الماضي أكثر من 720 ألف مراجع، لافتاً إلى أنه يتمّ استقبال 3 آلاف مراجع يومياً على مدار 5 أيام أسبوعياً، مُوضحاً أن هذا العدد بخلاف ما يتمّ استقباله في فروع أخرى مثل مسيمير والصناعية وراس لفان. ولفت إلى أنّ نظام المواعيد يتم تطبيقه مع الشركات فقط دون الأفراد، ولكن في حال رغبة أي فرد تسجيل موعد مسبق فإنه يمكنه ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الاتصال بإدارة القومسيون الطبي.

وتابع: يمكن للمراجع أن يتحقق من نتائج الفحوصات من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام رقم التأشيرة أو رقم الفحص الطبي الذي يتمّ تسجيل المراجع به خلال إجراءات الفحص، مُوضحاً أن نتائج الفحوصات لا تستغرق أكثر من 24 ساعة.

وأشار إلى أنّ بعض الحالات قد تستدعي إعادة الفحوصات للتأكّد من النتائج الطبية التي توصل الفحص الطبي بالقومسيون لها، لافتاً إلى أن هذه الفحوصات التأكيدية الجديدة قد يتم إجراؤها في مقر القومسيون أو تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية، مُوضحاً أن هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الجانبين في هذا الأمر بهدف الوصول إلى النتائج المؤكدة بشأن الفحوصات الطبية.