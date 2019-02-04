رئيس الشورى يجتمع مع رئيس برلمانات آسيا والمحيط الهادئ

الدوحة - قنا:
اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، مع سعادة السيد وسلي سيمينا رئيس مجموعة برلمانات دول آسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس برلمان الولايات المتحدة لميكرونيسيا والوفد المرافق له.
جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى ومجموعة برلمانات دول آسيا والمحيط الهادئ وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات العمل البرلماني.
كما تم استعراض الترتيبات الجارية لانعقاد اجتماعات الجمعية العامة ال140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم.
وأعرب السيد وسلي سيمينا عن سعادته لما وجده من اهتمام كبير ومتابعة دقيقة لدى سعادة رئيس مجلس الشورى والمسؤولين بالمجلس لهذه الترتيبات التي تسير على أفضل وجه وبما يراعي توفير كافة المتطلبات لعقد دورة ناجحة ومتميزة للاتحاد البرلماني الدولي، وقادرة على الخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم وتطوير العمل البرلماني الدولي المشترك.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمسؤولين بالمجلس.
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