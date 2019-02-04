قطر الأولى عربياً في الأمان الاستثماري

الدوحة - قنا:

احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في مؤشر جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019 من بين (128) دولة، وفقاً لتصنيف مجلة جلوبال فاينانس العالمية.

وصنف المؤشر دولة قطر من حيث الأمان الاستثماري في هذه المرتبة المتقدمة وفقاً للعديد من العوامل مثل الحرب والسلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية.

ويقيس المؤشر درجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات ليتم جمعها وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة الأمان الاقتصادي في كل بلد.

ووفقاً لقائمة الدول التي رصدها المؤشر، تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة البلدان العشرين الأولى في تصنيف جلوبال فاينانس العالمية، باحتلالها المركز السابع بعد كل من أيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والبرتغال، والنمسا، والنرويج على الترتيب.

وجاء تفوق دولة قطر في هذا المؤشر ليؤكد على التصنيفات السابقة لها في العديد من المؤشرات المعنية بقياس درجة الأمن والسلامة العامة والشخصية مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر موسوعة نامبيو، ومؤشر الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر الإرهاب العالمي والتي صنفت قطر في المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد اعتمدت المؤشرات العالمية - التي تبوأت خلالها قطر مراكز متقدمة - في نتائجها وتصنيفاتها على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عدة عوامل أبرزها معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، أن كل تلك المؤشرات تعكس المكانة المرموقة لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في مختلف المجالات، لاسيما الأمنية والخدمية والاقتصادية، وهو مؤشر على استمرار مسيرة التطور والتحديث التي تنتهجها الدولة، بفضل جهود القيادة الرشيدة، خصوصاً في مجال تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.