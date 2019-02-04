صاحب السمو يزور الكويت اليوم

كتب - إبراهيم بدوي وقنا:

يتوجّه حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، اليوم الاثنين، بحفظ الله ورعايته، إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أخاه صاحب السّموّ الشّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وتعكس زيارات حضرة صاحب السّموّ، أمير البلاد المفدى إلى الكويت ولقاءات سموّه مع أخيه سموّ الشّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، علاقة استثنائية متميزة بين البلدَين قيادة وشعباً باعتبارها نموذجاً يحتذى به، لما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء. كما تبرهن الزيارات السامية على الشراكة التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وتعززها علاقات الأخوة والمصير المُشترك تحت مظلة البيت الخليجي، بينما تؤكّد في إحدى ركائزها الأساسية على المنزلة الرفيعة والمكانة الاستثنائية لدولة الكويت في قلوب القطريين أميراً وحكومةً وشعباً. وتعدّ الزيارة الحالية هي الزيارة الرسمية الأولى لصاحب السّموّ إلى أي دولة عربية في العام الجديد ٢٠١٩، كما أنها الأولى للكويت منذ الزيارة الأخيرة في مايو 2018، والتي قدّم خلالها صاحب السموّ التّهاني، لسموّ أمير الكويت بمُناسبة شهر رمضان المُبارك. وتلاها رسالة خطية من أمير البلاد المُفدّى إلى أمير الكويت في نهاية ديسمبر ٢٠١٨، تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وآخر المستجدات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

فرحة قطر

وكان سموّ أمير الكويت في مقدمة القادة والزعماء المهنّئين لسموّ أمير البلاد المُفدّى، بفوز مُنتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019. وقال سموّه إنّ فوز قطر بالبطولة يمثل فوزاً للكرة الخليجية والعربية، ويجسّد ما بلغته من مستوى رياضي رفيع. كما ازدانت أبراج الكويت بالأدعم، وعمّت الفرحة شوارع الكويت، وجاء البعض من الكويت لمُشاركة إخوانهم القطريين فرحتهم، كإخوة خليجيين تربطهم أواصر الأخوة الصادقة والمصير المُشترك.

البيت الخليجيّ

وفيما تؤكّد الزيارات السامية الرسمية أو الأخوية بين قيادتَي البلدَين الشقيقَين على عمق العلاقات التاريخية ووشائج القُربى بين شعبيهما، إلا أنها تكتسب أهمية مُتنامية في ظلّ الظروف التي يعيشها خليجنا حالياً بتفريق الأسر والعائلات المُشتركة بعد حصار قطر الجائر، وتؤكّد هذه الزيارات حرص الزعيمَين على دعم أركان البيت الخليجي ضد كافة التحديات التي تعصف به، ورغبتهما الصادقة في رأب الصدع الذي ضرب جدرانه بالدعوة إلى حل للأزمة الخليجية عبر الحوار والتفاوض.

وساطة الكويت

وتثمّن قطر عالياً وتدعم بصدق جهود الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرّة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كلّ من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً عليها. ورغم أنها الطرف المتضرّر إلا أنه لا تتوانى الدوحة عن التعبير عن انفتاحها لحل الأزمة عبر حوارٍ يحترم سيادتها واستقلالية قرارها الوطنيّ. وبرهنت قطر على موقفها المبدئيّ الراسخ بدعم الوساطة الكويتية بحضور صاحب السّموّ قمة الكويت الخليجية في ديسمبر ٢٠١٧، والموافقة على الجلوس على طاولة الحوار لحلّ الأزمة وَفق قواعد احترام السيادة وبناءً على الالتزامات والتعهدات المُشتركة.

طفرات نوعيّة

شهدت العلاقات القطرية الكويتية طفرات نوعية وتطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية. وتجسّد ذلك في تجاوز الاستثمارات المُشتركة مبلغ ال 7 مليارات دولار في القطاعَين العام والخاص في كلا البلدين. وبلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المُشتركة نحو أربعمائة شركة، بإجمالي رأسمال يبلغ أكثر من 700 مليون دولار.

اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تتمتّع علاقات الشراكة الإستراتيجية القطرية الكويتية بحزمة متنوّعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأيضاً التعاون في المجال العسكري والأمني، والتعليم، والسياحة والفن، وتم تأسيس اللجنة العُليا المُشتركة في يونيو ٢٠٠٢، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين، تغطي كافة مناحي التعاون الثنائي والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين البلدَين.

وتمّ التوقيع على البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق التربوي والعلمي والبرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي في عام 2005، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض والمؤتمرات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت والبرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي واتفاقية تعاون في مجال الشباب.

٧ مليارات دولار حجم الاستثمارات المشتركة

تجاوزت الاستثمارات المشتركة بين قطر والكويت مبلغ ال 7 مليارات دولار في كل من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار ريال (686 مليون دولار) في عام 2017، مقارنة مع 2.3 مليار ريال في عام 2016. وبلغت صادرات قطر إلى الكويت ما قيمته نصف مليار دولار خلال عام 2017، في حين بلغت وارداتها من الكويت نحو 220 مليون دولار. وفي يناير ٢٠١٨، عقدت بمقرّ غرفة الكويت فعاليات ملتقى الأعمال القطري الكويتي، وسط مساعٍ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تعاون عسكري كبير

يوجد تعاون عسكري كبير بين قطر والكويت يجسده عددٌ من الكويتيين المُنتسبين لكليات عسكرية في قطر، حيث بلغ عدد المُنتسبين للدورات من ضباط وضباط صف (31)، أما المُنتسبون لكلية أحمد بن محمد فبلغ عددهم (85) مرشح طالب ضابط، وكلية الزعيم الجوية فقد بلغ (4) مرشحين طلبة ضباط من دولة الكويت، حيث تخرج منهم في الدفعة الثالثة عشرة (17) من مرشحي ضباط الطلبة الكويتيين، بالإضافة إلى مُشاركة أعداد كبيرة من مُختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت، وبالمثل تشارك أعدادٌ كبيرةٌ من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في قطر. كما يتواجد عددٌ كبيرٌ من الطلاب الكويتيين الذين يتلقّون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العُليا في مُختلف التخصصات والجامعات في قطر.

حماية مشتركة ضد انهيار مجلس التعاون

أثبتت الأزمة الخليجية الراهنة والتزام قطر بالوساطة الكويتية الحكيمة ما يمثّله البلدان من حائط صد منيع ضد أي تحديات تواجه مجلس التعاون الخليجي أو أي أزمات تهدّد بانهياره وانفراط عقده. وسبق أن أكّد صاحب السّموّ في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى نوفمبر الماضي، حرصَ قطر على استمرار منظومة مجلس التعاون الخليجي وتطويره؛ لأن استمرار الأزمة الخليجية كشف إخفاق المجلس في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا. كما حذّر سموّ الشّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال 15 لمجلس الأمة الكويتي، من أن انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهياراً لآخر معاقل التعاون العربي، وقال علينا أن نعي مخاطر التّصعيد في الأزمة الخليجية، وأكّد أن الكويت ليست طرفاً ثالثاً، بل طرف واحد بين الشقيقَين هدفه إصلاح ذات البين.

علاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين

تعود العلاقات القطرية الكويتية إلى ما قبل القرن السادس عشر، وقبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في سبعينيات القرن الماضي، وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود بين البلدين الشقيقين. وكانت قطر قِبلة القبائل والعوائل المؤسّسة لدولة الكويت وبالتحديد الزبارة، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربيّ.