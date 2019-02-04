الاحتلال يشيد حاجزاً جديداً على الحدود مع غزة

تل أبيب- د ب أ:

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من أن إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد قطاع غزة، حتى في فترة الاستعداد للانتخابات المقررة في أبريل القادم. وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته:”إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، سنتخذ قرارات أيضاً في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك”. وكشف نتنياهو عن أنه تم خلال اليومين الماضيين الشروع في “إقامة حاجز بري بامتداد حدودنا مع قطاع غزة”، وقال إن الحاجز الجديد سيكون قادراً على إحباط “تسلل الفلسطينيين براً من غزة إلى الداخل”. ووفقاً لبيان أصدرته وزارة دفاع الاحتلال، سيمتد الحاجز الجديد لمسافة 65 كيلومتراً، وسيكون ارتفاعه ستة أمتار. ولفتت الوزارة إلى أنه سيكون شبيهاً بالحاجز الموجود على الحدود مع مصر. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هذا الحاجز سيحل محل السياج الحالي، الذي ثبت أنه عرضة للتسلل. وكانت السلطات في إسرائيل أعلنت في وقت سابق أمس اعتقال عدد من المشتبه بهم بعدما تم رصدهم يقتربون من السياج جنوبي قطاع غزة. وأضافت أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا يحملون سكاكين وأجهزة لقطع الأسلاك، ولكنهم لم يلحقوا أضراراً بالسياج. وقد تم إحالتهم للتحقيق. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الحاجز الجديد سيكون به “تحسينات كبيرة”، وأنه سيقام باستخدام نحو 20 ألف طن من الصلب المجلفن.