استنكار فلسطيني لتحليق 3 طائرات فوق الأقصى

القدس المحتلة- د ب أ:

استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الفلسطينية أمس تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق الأقصى. وقالت، في بيان أمس، إنها “تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق الأقصى المبارك الجمعة”. وأكدت الأوقاف أن هذا الأمر مستهجن ومستغرب، محذرة من أن “أي مساس يحصل للمسجد الأقصى المبارك تقع مسؤوليته على عاتق السلطات الإسرائيلية التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوق الأقصى، خاصة أن المسجد مستهدف من قبل المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل”. وطالبت الأوقاف “السلطات الإسرائيلية بوضع حد لهؤلاء قبل فوات الأوان”. وحسب شهود عيان، فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الأقصى، ونزلوا في “حارة اليهود” التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الأقصى المبارك. واستأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. فقد اقتحم 85 مستوطناً، و26 طالباً من معاهد تلمودية الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم. من جهة ثانية اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل بأنها تعمل على إزالة كل ما يمثل طابعاً سيادياً فلسطينياً في القدس. وقال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني إن إسرائيل “لا تريد أي مؤسسة سيادية خدماتية فلسطينية في القدس”.

وأضاف الحسيني أن إسرائيل “تتغول منذ عامين على كافة أشكال الوجود الفلسطيني في القدس مستغلة الدعم الأمريكي الأعمى لها واعتراف واشنطن بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل”.