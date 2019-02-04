غزة: 500 طفل يطلقون نداء استغاثة لرفع الحصار

غزة- وكالات:

أطلق نحو 500 طفل من قطاع غزة أمس “نداء استغاثة”، للمطالبة برفع الحصار ووقف العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على سكان القطاع. واحتشد المئات من الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء والأسرى أمام حاجز بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، حاملين لافتات تدعو لرفع الحصار، وبالونات تحمل رسائلهم للعالم أجمع بحقهم في العيش بحرية وكرامة كباقي أطفال العالم. وقال منسق الفعالية منذر العامودي: “ننظم اليوم أكبر فعالية احتجاجية من أطفال غزة أيتام وأبناء شهداء وأسرى، نوجّه رسائلنا للمجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار والوقوف بوجه كل من يريد قطع كفالاتهم ورواتبهم”. وأضاف العامودي أن “أطفال غزة يُراد لهم أن يجوعوا.. فقطعت الرواتب وضُيّق عليهم لا لشيء إلا أن أباءهم شهداء أو أسرى”. وشدد على أن هذه الفعالية تهدف لإيصال رسائل أطفال شعبنا لكل أحرار العالم، “لن نرحل ولن نستسلم وسنبقى شامخين بإذن الله، وسيبقى أيتامنا رافعين رؤوسهم”. وناشد الطفل عبد الكريم الشرفي (12عاماً) العالم أجمع بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يئن من وطأته لـ 13 عامًا متواصلاً. ويقول “نحن تعبنا من الحصار، لم نرَ يومًا جميلاً؛ يجب أن يرفع كاملاً، من حقنا العيش كباقي أطفال العالم”. واتفق معه الطفل محمد المدني (14عامًا)، قائلا “جئنا لرفع الحصار عن غزة، وتأمين الرواتب لأبناء الشهداء والأسرى”. وأضاف “من حقنا العيش بكرامة.. نوجه رسالتنا إليكم أيها العالم من حقنا العيش بحرية وكرامة مثل بقيّة أطفال العالم كله”. أما الطفلة حلا الأنقر فأعربت عن أملها أن يعيش أطفال فلسطين بحرية مثل أطفال العالم؛ قائلة: “اليهود حرمونا من كل شيء”. وتقول الأنقر “نريد منهم أن يرفعوا الحصار، نريد أن نسافر للخارج للعلاج والتعلم؛ نفسي أحقق حلمي وأسافر للخارج وأتعلم الطب”. ومن الجدير ذكره أن هؤلاء الأطفال غالبيتهم من الأيتام، قطعت عنهم الكفالات المالية، وآخرون حساباتهم معطّلة، جراء إغلاق سلطة النقد الفلسطينية الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الخيرية بالقطاع، بالإضافة للحصار الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة منذ 13 عامًا.