عملية جراحية للشيخ خليفة بن حسن

يخضع سعادة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الوكرة إلى عملية جراحية صعبة في الكتف، وذلك بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين . وذكر الموقع الرسمي لنادي الوكرة أن هذه العملية ستكون عبارة عن تركيب كتف صناعي بعد المشكلات التي عانى منها سعادته في الكتف خلال الأعوام الماضية والتي أجبرته على إجراء أكثر من عملية، قبل الجراحة التي سيخضع لها اليوم. الراية * تتقدم بخالص الأمنيات لسعادة رئيس نادي الوكرة بالشفاء العاجل والعودة إلى وطنه سليماً معافى بإذن الله.

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