السد يهزم العربي في دوري كرة السلة

متابعة - رجائي فتحي

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انتزع فريق قطر فوزًا مثيرًا من الأهلي بنتيجة 80 /‏‏ 79 في حين فاز السد على العربي بنتيجة 79 /‏‏ 66 وذلك في المباراتين اللتين أقيمتا مساء أمس الأحد في ختام مباريات الأسبوع السادس من القسم الثاني بدوري كرة السلة بصالة نادي الغرافة. في المباراة الأولى واجه فريق قطر صعوبات كبيرة في مواجهته مع الأهلي وحسمها في الثواني الأخيرة من اللقاء وبفارق نقطة «نصف باسكت» وبنتيجة 80 /‏‏ 79 في واحدة من أقوى المباريات بالبطولة وكانت قريبة من الفريقين. وجاءت نتائج الفترات 18 /‏‏ 27 و 42 /‏‏ 36 و 59 /‏‏ 53 و 80 /‏‏ 79 لصالح قطر الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب وضمن لنفسه مكانًا بين الأربعة الكبار التي تلعب على لقب بطولة الدوري، وارتفع رصيد الأهلي إلى 18 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب. قدم الفريقان عرضًا قويًا ومثيرًا حيث سعى كل فريق لتحقيق الفوز وانتزع قطر الانتصار في الثواني الأخيرة . وفي المباراة الثانية نجح فريق السد في مواصلة انتصاراته في البطولة وهزم العربي بنتيجة 79 /‏‏ 66 وجاءت نتائج الفترات 18 /‏‏ 14 و 29 /‏‏ 38 و 54 /‏‏ 56 و 79 /‏‏ 66 لصالح فريق السد الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وضمن أيضا اللعب على لقب الدوري. وفي المقابل رفع العربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع وأصبح في موقف صعب أمام الوكرة حيث إن الفارق بينهما نقطتان والوكرة لعب مباراة أقل وأي خسارة لأي من الفريقين تضعف حظوظه في المنافسة على المقعد الأخير بالمربع.