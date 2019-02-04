برنامج تدريب على رياضة اليوجا للسيدات

الدوحة - الراية :

خصصت لجنة رياضة المرأة القطرية يوم أربعاء من كل شهر لتنظيم برنامج التدريب على رياضة اليوجا والتي ستنطلق فعالياتها في الرابعة مساء الأربعاء المقبل على الملعب العشبي الخارجي بمبنى لجنة رياضة المرأة القطرية منطقة «أسباير زون».

ومن جهتها، قالت لولوة حسين المري رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية أنه سيتم تنظيم البرنامج التدريبي لرياضة اليوجا.. مشيرة إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كل سيدات المجتمع والفتيات بالإضافة لسفيرات وزوجات السفراء المقيمين بالدولة لحضور هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الرسائل الإيجابية لدعم وإلهام مشاركة المرأة في الرياضة من أجل نمط حياة صحي.

وأضافت: إننا سنظم هذه الفعالية الرياضية لليوجا في ملاعبنا برياضة المرأة والدعوة عامة لكل سيدات قطر والمقيمات للاستمتاع والاستفادة من تجربة تمارين اليوجا مع مدربة متخصصة آملة أن تعود الفعالية بالنفع والفائدة البدنية والنفسية المرجوة على السيدات المشاركات.