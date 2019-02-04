اكتمال مربع كأس اتحاد الطاولة

الدوحة - الراية :

أكملت فرق العربي والريان وقطر والوكرة عقد منافسات كأس الاتحاد لكرة الطاولة والتي تستمر منافساتها حتى العاشر من شهر مارس المقبل. وأقيمت منافسات دور ال 16 والدور ربع النهائي أمس على صالة مركز الإعداد والتدريب في راس أبوعبود، وشهدت منافسات قوية للغاية، في كافة الفئات.

وكانت لجنة المسابقات قد أجرت قرعة البطولة، وقد أوقعت الغرافة مع الشمال في الدور التمهيدي الأول الدور ثمن النهائي، وقد نجح الغرافة في التغلب على الشمال بنتيجة 3/‏0 . ونجح الوكرة في إنهاء مغامرات الفهود بالفوز بنتيجة 3/‏1، وسيواجه الوكرة في نصف النهائي فريق قطر، الذي تغلب بدوره على الأهلي بنتيجة 3/‏0 . أما الريان فنجح أن يتخطى عقبة السد بالفوز عليه 3 1 بعدما فاز محمد طارق داوود في فئة البراعم على مشرف عبد الرزاق الكواري 3 0، وسلطان طارق داوود على باسم مجدي زقزوق في فئة الناشئين 3 1،وخليفة طارق داوود على المال نصار في فئة الأشبال 3/‏0، بينما كان الانتصار الوحيد للسد عن طريق احمد مثنى في فئة الرجال على حساب خليفة ناصر بنتيجة 3 0 . وبهذا الفوز سيواجه الريان فريق العربي الذي تخطي الخور بنتيجة 3 1، وستقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الاثنين المقبل 18 فبراير، بينما يسدل الستار على منافسات البطولة بإقامة النهائي يوم الأحد 10 مارس.