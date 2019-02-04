قطر وأنجولا توقعان اتفاقية خدمات جوية

الدوحة - الراية:

وقّع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد ريكاردو دي ابريو وزير النقل الأنجولي اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أنجولا.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في الدوحة، ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.

وعقب التوقيع اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي مع سعادة السيد ريكاردو دي ابريو، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات، والنقل، والطيران، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

حضر الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.