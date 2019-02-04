سيتي سنتر روتانا يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الدوحة ـ الراية:

استضاف فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة جلسة رسم تفاعلية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع مبادرة «أرسم المدينة - قطر» ومركز «ستب باي ستب» لذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم «تياترو» الشهير الحائز على أرقى الجوائز المحلية والعالمية.

وقام فريق عمل مطعم «تياترو» بتنظيم وإعداد بوفيه فطور صحيّ للأطفال وعائلاتهم بهدف تشجيع عادات الأكل الصحيّة لديهم، كما قام فنانون بارزون من فريق مُبادرة «ارسم المدينة - قطر» بعرض تقنيات الرسم مختلفة على الحضور باستخدام الخضراوات والفاكهة، كذلك قام أحد موظفي الفندق بملازمة كل طفل مُشجعاً إياهم على العمل الجماعي وروح الفريق لجعل الحدث أكثر تميزاً.

قام فريق عمل فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة بتوزيع الهدايا على الأطفال وأولياء الأمور ما ساهم برسم البسمة على وجوه الموجودين، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من رسم اللوحات.

ويهدف هذا الحدث إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء تحفة فنية خاصة بهم من خلال التفاعل الفني والاجتماعي، والذي قامت خلاله مبادرة «ارسم المدينة - قطر» بتوفير المواد اللازمة للرسم، حيث شارك في الحدث ما يقارب من 25 طفلاً في الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً.