المصرف يضاعف نقاط برنامج «أبشر»

الدوحة - الراية:

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه سيضاعف نقاط برنامج المكافآت «أبشر» عند إجراء أي معاملة مصرفية اعتباراً من مطلع فبراير الجاري وحتى 14 فبراير احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة قطر بفوز منتخبنا الوطني لأول مرة ببطولة كأس آسيا.

وعبّر مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مجموعة المصرف عن مدى سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته قطر بحصولها على كأس البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخ مشاركاتها.

وتقدموا بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم على هذا الإنجاز التاريخي الكبير.

وقال المصرف إن نقاط «أبشر» يمكن للعملاء تجميعها واستبدالها بالعديد من الجوائز والمكافآت التي يقدمها لهم مشيرا إلى أن العملاء سوف يكسبون ضعف نقاط «أبشر» عند تحويل رواتبهم على المصرف، أو فتح حساب وديعة ثابت، أو استخدام أي من بطاقات المصرف الخصم أو الائتمان، أو استخدام تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وسيكون بإمكان العملاء استبدال نقاط برنامج «أبشر» عبر الموقع الخاص بالبرنامج: (https:/‏/‏absher.qib.com.qa) واختيار مكافآتهم لحجز تذاكر من أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات من أكثر من 450,000 فندق، واستئجار سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم.

كما يمكن للعملاء دخول المتجر الإلكتروني infishop، المتخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات مثل الأدوات الإلكترونية والكتب والأدوات الرياضية والأغراض المنزلية من العلامات التجارية المعروفة.