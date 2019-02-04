فندق شنجريلا يحتفل بالسنة الصينية

الدوحة ـ الراية:

يُقدّم فندق شانجريلا الدوحة لضيوفه تجربة مميزة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في مطعم شانجهاي كلوب خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري. ويُعد مطعم شانجهاي كلوب الوجهة المثالية للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة، حيث يُقدّم المطعم الصيني قائمة طعام مختارة وأطباقاً خاصة مستوحاة من الأجواء الصينية التقليدية حيث يُمكن للضيوف الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة خلال فترة الاحتفال.

ويقدّم مطعم شانجهاي كلوب العديد من الأطباق الصينية الخاصة وقائمة الطعام المميزة المُعدة من قبل الشيف الصيني تشن هان باستخدام مُكونات مُختارة ترمز إلى الصحة والازدهار. واستكمالاً لتجربة فريدة ومتميزة يُقدّم المطعم لضيوفه فرصة الفوز بجوائز عديدة تتمثل في القسائم والعروض بالإضافة إلى هديّة خاصة لكل ضيف من الأصناف التقليدية الشهية.