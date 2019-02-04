التجاري يطلق خدمة الحوالات السريعة إلى المملكة المتحدة وأوروبا

الدوحة - الراية:

أطلق البنك التجاري خدمة الحوالات المالية السريعة التي ستتيح للعملاء فرصة تحويل الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون 5 دقائق، وإلى 21 دولة أخرى في أوروبا، خلال 24 ساعة فقط. وتتوفر الخدمة للعملاء ممن يستخدمون خدمات البنك التجاري المصرفية للأفراد عبر الإنترنت والهاتف الجوال.

يشار إلى أن الحوالات المالية إلى المملكة المتحدة وأوروبا كانت تستغرق 48 ساعة في السابق. وتتوفر خدمة الحوالات المالية السريعة بالجنيه الإسترليني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، بينما تطبق الحوالات المالية باليورو خلال يوم عمل واحد للحوالات التي تبدأ قبل الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت قطر ما يمنح عملاء البنك التجاري مزيداً من الراحة.

وستتوفر خدمة الحوالات المالية باليورو في نفس اليوم إلى الدول التالية: النمسا، بلجيكا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، النرويج وسويسرا.

نجاح ملحوظ

ويأتي تقديم خدمة الحوالات المالية السريعة الجديدة إلى المملكة المتحدة وأوروبا بعد النجاح الملحوظ الذي شهدته خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية والتي تتيح لعملاء البنك التجاري تحويل الأموال إلى الهند، وباكستان، ونيبال، وسريلانكا، والفلبين، في غضون دقيقة واحدة. وقد تمّ تسجيل أكثر من 1.4 مليون معاملة عبر هذه الخدمة في عام 2018.

إقبال كبير

وفي هذا الصدد، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية بالبنك التجاري: «شهدت خدمات مثل خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية نجاحاً باهراً مع عملائنا حتى الآن. وأضاف: بسبب الإقبال الكبير على الخدمة، قرّرنا إطلاق المزيد من الخدمات التي تؤمن حوالات مالية سريعة إلى مصارف حول العالم. وأشار إلى أن المملكة المتحدة وأوروبا تعتبر من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً للحوالات المالية من قبل المقيمين في قطر. لذا فإن إطلاق خدمة الحوالات السريعة الجديدة سيعزّز خدماتنا التي نقدمها لقاعدة عملائنا في قطر وسنواصل إضافة المزيد من الدول إلى شبكة الحوالات السريعة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ويعتبر تقديم خدمة الحوالات المالية في 5 دقائق إلى المملكة المتحدة وفي نفس اليوم إلى أوروبا دليلاً آخر على ريادة البنك التجاري في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وقد حصل البنك التجاري خلال العام الماضي على جائزة «أفضل خدمة حوالات مالية في الشرق الأوسط»، تقديراً لخدمته لتحويل الأموال الرائدة في السوق خلال حفل آشيان بانكر لتوزيع جوائز المعاملات المصرفية العام الماضي.

أصول ضخمة

يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 138.7 مليار ريال قطري، كما في 30 سبتمبر 2018. وبصفته بنكاً تجارياً فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر. تضم شبكة البنك 29 فرعاً تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلياً.

كما أن البنك التجاري مستمرّ في تحقيق الأرباح منذ عام 1974، وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة. ووفقاً لإستراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي، أصبح «الترناتيف بنك» مملوكاً بالكامل للبنك التجاري. كما أن البنك التجاري عمل على تعزيز شراكته الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني، ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.5 مليار ريال عماني، كما في 30 سبتمبر 2018، ولدى البنك 69 فرعاً، بما في ذلك فرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. وعلاوةً على ذلك، أنهى البنك التجاري محادثاته مع شركة «تبارك للاستثمار» فيما يتعلّق بالتفاوض على شروط وأحكام عملية البيع المُحتملة لحصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد.

ويتمتّع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA3 من موديز وA-2 من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الكُبرى من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.