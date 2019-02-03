تلقي طلبات قيد المرشحين لانتخابات البلدي 17 الجاري

الدوحة - الراية :

يستمرّ عمل لجان الفصل في الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المُعلنة بمقارّ الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي حتى الحادي عشر من فبراير الجاري، ومن ثم تعديل جداول الناخبين في كل دائرة على ضوء ما تمّ من إجراءات، على أن يتم إعلان الجداول النهائية في الرابع عشر من نفس الشهر، حيث سيتمكّن كل الناخبين من الاطلاع على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقرّ كل دائرة انتخابية أو عبر خدمة مطراش2.

وأوضح الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات عضو اللجنة الإشرافية أن المرحلة الثانية من انتخابات المجلس البلدي المركزي ستبدأ يوم الأحد السابع عشر من فبراير لتلقي طلبات قيد المرشحين، وهي الفترة الأولى من المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية والتي تستمرّ حتى الخميس الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

ويحق لكل من تتوافر فيه الشروط ويجد نفسه قادراً على خدمة دائرته أن يتقدم ويرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي من خلال التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، مع مراعاة إجراءات الترشيح، وهي تقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها.

كانت فترة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقارّ الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة انتهت مساء الخميس الماضي، حسب نصّ المادة «9» من المرسوم رقم «17» لسنة 1998م الخاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

وقال الرائد مبارك علي ماجد إن فترة تقديم الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين انتهت حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية.. مُشيراً إلى أن فترة الطعون والتظلمات تقدم فيها عدد من المواطنين بتظلمات وعدد من الناخبين بطعون إلى لجان الطعون والتظلمات، وقامت اللجان بإرسالها إلى رئيس اللجنة للفصل فيها خلال الفترة القانونية التي حدّدها قانون الانتخابات.

كانت فترة الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين بدأت في السابع والعشرين من يناير الماضي، حيث توجد في مقرّ كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين التي ترد إليها.

ففي الدائرة الرابعة (مدينة خليفة الجنوبية) ومقرّها مدرسة البيان للبنات، أكّد المقدَّم خالد الكواري عضو اللجنة أن العملية الانتخابية تسير في جو انسيابي دون أي عقبات مع تقديم كافة سبل الراحة للمُواطنين داخل مقارّ اللجنة الانتخابية أثناء تسجيل أسمائهم أو الاطلاع عليها في الجداول الأولية.

وفي الدائرة العشرين (الوكرة) ومقرها مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات، قال السيد عبد الله سالم الهاملي عضو اللجنة إن اللجنة شهدت توافد العديد من المُواطنين خلال فترة الطعون والتظلمات للاطلاع على الجداول الأولية لقيد الناخبين المُعلنة داخل الدائرة الانتخابية، أو الاستفسار عن الأمور الفنية التي تتعلّق بالعملية الانتخابية والتي قامت اللجنة بدورها بتوضيحها لهم مع توزيع كتيبات ومطويات تضم كافة المعلومات التي تهمّ الناخب خلال مراحل الانتخابات.

وأوضح المقدَّم عبدالعزيز سعد البوعينين عضو اللجنة أن العملية الانتخابية تسير في أجواء ديمقراطية، متوقعاً إقبالاً كبيراً على المُشاركة في الانتخابات يوم الاقتراع نظراً للاهتمام المُتزايد من المُواطنين بانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، وهذا يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لزيادة الوعي والمُشاركة الفاعلة في العملية الانتخابيّة.