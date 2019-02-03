الهلال الأحمر يزود النازحين السوريين في لبنان بالكتب

الدوحة - قنا:

قام الهلال الأحمر القطري بتوزيع عدد كبير من الكتب في مختلف أنواع المعارف والفنون على النازحين السوريين في لبنان، وهي الكتب التي قامت وزارة الثقافة والرياضة باقتنائها من معرض بيروت الدولي للكتاب في دورته الأخيرة الــ 62، إثر الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية.

تم اقتناء هذه الكتب من حوالي 35 دار نشر، شاركت في معرض بيروت الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون مع كل من السفارة القطرية في بيروت ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان، انطلاقاً من دعم وزارة الثقافة والرياضة للمعرض من ناحية، وتوزيع هذه الكتب على أطفال النازحين السوريين في لبنان من ناحية أخرى، تعزيزاً لدور قطر في دعم الثقافة والتعليم في أوساط الأطفال والناشئة السوريين النازحين في لبنان.

وجاء تعاون وزارة الثقافة والرياضة مع صندوق قطر للتنمية لتوزيع هذه الكتب على النازحين السوريين في لبنان، في إطار التعاون الدائم بين الجانبين.