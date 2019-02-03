متقاعـدات يجــددن ربيـع العمــر بالـزراعـــة

أكد عددٌ من عضوات رابطة غرسة للزراعة المنزلية تحقيقهن الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 100% وأوضحن أنهن نجحن في استغلال المساحات الخالية في المنزل ما بين الفناء الخاص أو الأسطح وتحويلها إلى حدائق منتجة يتم فيها زراعة مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى تخصيص مساحات تجميلية لزراعة مختلف أنواع الزهور الموسمية.

وشددن في تصريحات خاصة لـ الراية على ضرورة تخصيص مقر دائم للرابطة في حديقة اللقطة النسائية ، ليكون نقطة الوصول إلى الجمهور بهدف زيادة أعداد الأعضاء والتشجيع على الزراعة في المجتمع بالإضافة إلى إمكانية تنظيم لقاء أسبوعي مع الجهات المختصة لشرح مختلف أنواع الزراعات وكيفية استخدام المبيدات وطرق الحصول عليها بالإضافة إلى تنظيم الدورات المتخصصة في المجال الزراعي لافتين إلى قيامهم باستغلال بقايا الأطعمة وتدويرها لتتحول إلى سماد طبيعي واستخدامه في الزراعة بالإضافة إلى النجاح في عمل مبيدات للآفات الزراعية بصناعة منزلية 100%.

مريم الدوسري: تعليم ربات البيوت الزراعة المنزلية

أكدت مريم الدوسري مؤسسة رابطة غرسة للزراعة المنزلية نجاح الرابطة في استقطاب ربات البيوت والسيدات المتقاعدات والعاملات في تعلم كيفية الزراعة المنزلية خلال 6 أشهر منذ انطلاق الرابطة ولفتت إلى استغلال أعضاء الرابطة للمساحات الخالية في المنزل ما بين الفناء الخاص أو الأسطح وتحويلها إلى حدائق منتجة يتم زراعة مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة فيها، بالإضافة إلى تخصيص مساحات تجميلية لزراعة مختلف أنواع الزهور الموسمية كورد الجوري.

وأوضحت أن 50% من أعضاء الرابطة أصبحن منتجات بطريقة احترافية والكثير منهن إنتاجه يكفي 100% ويفيض عن حاجة المنزل خاصةً من الخضراوات المختلفة كالطماطم والفلفل والبروكلي والخيار والكوسة والملفوف والزهرة إلى جانب كافة أنواع الورقيات من الخس والبقدونس والكزبرة والنعناع.

شيخة العماري: 100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات

أكدت شيخة العماري إحدى عضوات رابطة غرسة للزراعة المنزلية تحقيقها الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الخضراوات المختلفة كالطماطم والفلفل والخيار وصولاً للفائض عن الحاجة وتوزيعه على الجيران والأصدقاء، موضحة أن تجربة الزراعة المنزلية ساهمت بشكل كبير في تغيير طابع المنزل وطغيان اللون الأخضر على الفناء وأن زراعة مختلف أنواع الخضراوات في المنزل بالاعتماد على النفس. وأضافت: أغلب المعوقات كانت في نقص الخبرة الزراعية، بالإضافة إلى كيفية الحصول على المبيدات أو طرق استخدامها.

ريم اليوسف: فعاليات بيئية وزراعية للمتقاعدات

أكدت ريم اليوسف أن الرابطة ساهمت بشكل كبير في نقلة اجتماعية للمتقاعدات وتوفير فعاليات مهمة على الصعيد البيئي والزراعي والقيام بزيارات ميدانية لمختلف الجهات المهتمة بالزراعة بالإضافة إلى دورها. وأضافت: نطمح أن نصل إلى كافة فئات المجتمع ويشاركوننا التجربة التي تُعتبر الأكثر أهمية في الوقت الحالي في إبراز دور ربات المنازل خلال المجتمع، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة خلال الفترة الماضية.

وداد المناعي: مطلوب وحدة إرشاد زراعي

أكدت وداد المناعي نجاح تجربة إعداد السماد العضوي داخل المنزل باستغلال مخلفات الأطعمة وإضافة بعض المواد، والتي تعد إحدى نجاحات الرابطة في تعلم كيفية صناعة السماد والاستفادة من مخلفات الطعام في المنزل بشكل إيجابي، مطالبة بضرورة توفير وحدة إرشاد زراعي لتوجيه أعضاء الرابطة والمهتمين بالزراعة بكافة المعلومات الزراعية من الأسمدة والبذور ومختلف المعوقات التي تواجه المزارعين.

روضة المري: تدريب العضوات على مكافحة الآفات الزراعية

شددت روضة المري على أهمية تنظيم وزارة البلدية والبيئة دورات تثقيفية خاصة بالزراعة المنزلية ودعوة أصحاب الحدائق المنزلية للمشاركة بهدف توسيع الجانب الثقافي والجواب على كافة الأسئلة وإتاحة منشورات ثابتة لكيفية مكافحة الآفات الزراعية بالإضافة إلى التعريف بالزراعات المختلفة وطرقها وطرق استخدام المياه لخلق مجتمع مهتم بالزراعة قادر على إنتاج ما يستطيع من الخضراوات والفاكهة في حديقة منزله.

هيا المضاحكة: صناعة المبيدات الزراعية منزلياً 100%

قالت هيا المضاحكة ربة منزل، إحدى عضوات رابطة غرسة للزراعة المنزلية إنها تقوم بصناعة بعض أنواع مبيدات الآفات الزراعية منزلياً 100% بعد تبادل الخبرات مع أعضاء الرابطة.

وأوضحت اهتمامها بالزراعة منذ الصغر وقيامها بزراعة نباتات الظل والداخلي والخارجي، ونجاحها في زراعة فاكهة القشطة والمانجا إلى جانب الليمون والرمان والرطب، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخضراوات المختلفة كالطماطم والفلفل والخردل والفاصوليا إلى جانب كافة أنواع الورقيات.

وقالت: نستعين بوزارة البلدية والبيئة في رش الحديقة المنزلية، مؤكدة استجابة البلدية بشكل سريع لطلباتهن إلا أن المشكلة الوحيدة تكمن في تفاوت أسعار التجهيزات الزراعية في المشاتل.

أنيسة المناعي: حوّلت حديقتي من زراعة تجميلية إلى منتجة

أكدت أنيسة المناعي، مساهمة إحدى الدورات التثقيفية الخاصة بالزراعة في نشأة رابطة غرسة للزراعة المنزلية، وتجمع ربات المنازل المهتمات بالزراعة لتبادل الخبرات عبر «جروب» خاص على الواتس آب، والاستفادة من المختصين في الزراعة بكافة المعلومات، وهو ما حوّل حديقتي من زراعة تجميلية إلى زراعة منتجة لمختلف أنواع الخضراوات. وقالت: الموسم الحالي بالنسبة لي مجردة تجربة وسوف أقوم بتخصيص مساحة أكبر خلال الموسم القادم، وزراعة أصناف مختلفة بعد ما رأيته من نجاحات لأعضاء الرابطة في زراعة مختلف الأصناف من الفاكهة والخضراوات.

سلوى المناعي: أطفالي يشاركونني زراعة الحديقة

قالت سلوى المناعي إحدى عضوات الرابطة: شاركت مع الرابطة منذ اليوم الأول بسبب شغفي بالزراعة وحبي لها منذ الصغر، فضلاً عن إيماني بأهمية وجود النباتات داخل المنزل، للتأثير على حياة الأطفال ومشاركتهم في الزراعة ، حيث أصبح ابني يسألني بشكل يومي عن الزراعة وطرقها إلى جانب قطف الثمار ويشاركني في كافة تفاصيل الحديقة. وأضافت: نجحت في زراعة الليمون والتين والرمان والمانجا إلى جانب زراعة مختلف أنواع الورقيات، مؤكدة مضاعفة الأصناف خلال الموسم القادم وتنويعها لتشمل كافة أنواع الخضراوات، موضحة أن الرابطة ساهمت بشكل كبير في تثقيف أعضائها بالمعلومات الزراعية المختلفة.