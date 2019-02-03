تطوير حديقة الحيوان في طي النسيان

6 سنوات منذ الإعلان عن مشروع طموح لتطوير حديقة الحيوان، لتكون حديقة على طراز عالمي ونقطة للجذب السياحي ومتنفساً ترفيهياً للعائلات، لكن هذا المشروع ذهب طي النسيان وبات لغزاً محيراً يحتاج إلى توضيح من هيئة الأشغال العامة «أشغال» حول ما إذا كان هذا المشروع توقف أم أن هناك خططاً لبناء حديقة حيوان بديلة، أو تَحَدّد تاريخ محدد لإنجاز المشروع وافتتاح الحديقة.

فقد أعلنت أشغال قبل 6 سنوات اعتزامها إنشاء حديقة على مستوى عالمي تضم مرافق متطورة تتمثل في تليفريك ومسرح ثلاثي ورباعي الأبعاد، وآخر تفاعلي وزيارات افتراضية لمناطق مميزة من العالم ومناطق ألعاب للأطفال، فضلا عن مواقع تحمل السمات الطبيعية والمناخية لثلاث قارات «المنطقة الإفريقية» التي تتميز بغابات السافانا، و«منطقة آسيا» بسحرها الطبيعي المميز وجبالها، ومنطقة «أمريكا الجنوبية» بغاباتها الكثيفة والممطرة، كما ستكون هناك أجزاء ممطرة بالفعل لإثراء تجربة الزوار الذين سيشعرون بأنهم في إحدى الغابات الاستوائية الكثيفة الماطرة، إلا أن كل هذه المخططات ذهبت أدراج الرياح.

وأشارت أشغال إلى أن الحديقة المفترضة كان مخططاً لها أن تكون متداخلة مع حديقة عامة، تتميز بغياب أية حواجز أو أسوار تحجب الرؤية، ولن تؤثر بالتالي على المنظر العام للشوارع المحيطة بها، بل تضيف إليها بعداً جمالياً ومساحات خضراء. كما أن كل منطقة من مناطق الحديقة ستتميز بإمكانية استكشافها عبر رحلات السفاري المتعددة التي ستصطحب الزوار في رحلة شيّقة بين أرجائها ومساحاتها الخضراء الشاسعة، لمشاهدة أنواع الحيوانات البرية الخاصة بكل قارة من القارات الثلاث، كما تتعدد خيارات السفاري بين الرحلات بالسيارات أو الرحلات سيراً على الأقدام عبر ممرات آمنة، أو من خلال القنوات المائية بالمراكب الصغيرة، أو رحلات السفاري الخاصة بالأطفال، والتي تتناسب مع أعمارهم وتحافظ على سلامتهم، فضلاً عن العديد من المطاعم والمقاهي الداخلية في الهواء الطلق مثل «المطعم الإفريقي» بأجوائه المستلهمة من سحر البراري الإفريقية، ومطعم الغابات الاستوائية فضلاً عن وجود إمكانية لإنشاء ثلاثة فنادق كل منها مستوحى من قارة مختلفة.

وطالب عدد من المواطنين «أشغال» بضرورة الكشف عن مصير مشروع تطوير حديقة الحيوان الذي ذهب أدراج النسيان، وما إذا كان مشروع الحديقة العالمية الذي بشرت به قبل 6 أعوام سوف يرى النور قريباً أم أنه مجرد حبر على ورق أو ذهب مع الريح .. مشيرين إلى أن وجود الحديقة ضرورة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية واستقبال ضيوف مونديال قطر 2022.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ الراية ، إن قطر تستحق أن يكون لديها حديقة حيوان على طراز عالمي .. مؤكدين أن وجود مدينة ترفيهية وحديقة للحيوان على مستوى عالمي سيكون أحد عوامل الجذب السياحي التي ينبغي توفرها، لا سيما وأن الدولة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية في البلاد، ما يتجلى بوضوح في العديد من المتاحف والأسواق والفنادق والحدائق التي تم إنشاؤها على مدار الأعوام القليلة الماضي.

وأشاروا إلى أن حديقة الحيوان كانت أشبه بمدرسة تعليمية للطلاب يتعرفون من خلالها على الكثير من المعلومات عن عالم الحيوان، وباتت معلومات الغالبية العظمى من الطلاب في الوقت الحالي مستقاة من مجسمات الحيوانات التي يشاهدونها في المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية .. مؤكدين أن الكثير من الأسر القطرية عندما يسافرون للخارج يضعون زيارة حدائق الحيوان في الدول التي يسافرون إليها ضمن أهم الزيارات التي يقومون بها. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة توضيح أسباب تعطل مشروع التطوير وتحديد موعد لإنجازه في أقرب وقت.

د. محمد سيف الكواري :مطلوب حديقة للحيوان قبل المونديال

أكد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة أن الحدائق التي تم إنشاؤها لا تغني عن وجود حديقة للحيوان، لأن طبيعة هذه الحدائق تختلف كثيرًا عن حديقة الحيوان، وأتمنى الإسراع في تنفيذ مشروع التطوير باعتبار وجود الحديقة معلمًا سياحيًا في غاية الأهمية لزوار البلاد.

وأضاف: كمواطنين عندما نزور البلدان الأخرى، يحرص الكثيرون على زيارة حدائق الحيوان ومشاهدة أنواع الحيوانات التي تعيش في البيئات المختلفة.

وأشار إلى أنه إذا كان مشروع تطوير الحديقة سيستغرق وقتًا طويلاً، من الممكن إنشاء حديقة بديلة مؤقتاً حتى تكون وجهة للسائحين الذين سوف يأتون لمتابعة مباريات كأس العالم.

د. سيف الحجري :حديقة بمستوى عالمي تحتاج إلى تكاليف باهظة

قال الدكتور سيف الحجري رئيس اللجنة الوطنية للرياضة والبيئة إن حدائق الحيوان في مختلف دول العالم تحظى باهتمام كبير من جانب مختلف شرائح الزائرين، وقطر من بين الدول التي لديها حديقة حيوان منذ عشرات السنين، غير أنه بعد مرور تلك الأعوام ارتأت الجهات المعنية ضرورة تطوير الحديقة لتكون بمعايير ومواصفات عالمية، حيث تطور مفهوم حدائق الحيوان على مستوى العالم وبات يعتمد على إتاحة الفرصة للحيوان لكي يعيش طليقا في بيئة تحاكي بيئته الطبيعية بقدر الإمكان، في حين أن المشاهد أو الزائر للحديقة هو الذي يقوم بالمرور في ممرات آمنة لمشاهدتها.

وأضاف: وضعت الجهات المعنية خطة للتطوير وشرعت في التنفيذ إلا أنها ربما لظروف معينة وجدت تلك الجهات أن هناك أولويات، وأن إنشاء حديقة بهذا المستوى يحتاج لتكاليف باهظة، لكننا مع ذلك نأمل أن نرى الحديقة في حلة تليق بمستوى النهضة والتقدم الذي تعيشه قطر وتطبق المعايير البيئية العالمية، لأن وجودها ضرورة ليس لأغراض الترفيه فقط ولكن للأغراض السياحية أو البحثية والتعليمية أيضًا.

وتابع: قمت بزيارة العديد من حدائق الحيوان في دول كثيرة وأتمنى أن تكون حديقة الحيوان في قطر على غرار هذه الحدائق، فوجود حديقة عالمية المستوى سيساهم في تحقيق المتعة لجماهير المونديال.

جاسم المالكي :مصير مشروع تطوير حديقة الحيوان مجهول

قال المهندس جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي: ناقش المجلس موضوع تطوير حديقة الحيوان في الدورة الثالثة، وطالبنا خلال المناقشات التي تمت بحضور مدير الحديقة، بأن تعمل على إنشاء حديقة تليق بمكانة قطر وأن يتم إجراء عملية صيانة شاملة للحديقة الحالية وقمنا بالفعل بتحديد المواقع التي تحتاج إلى تطوير ووعدت وزارة البلدية بتنفيذ عملية التطوير.

وأضاف: في الدورة الرابعة عاود المجلس طرح موضوع تطوير الحديقة مرة أخرى لمتابعة ما تم فيه من قبل وزارة البلدية، وأفادت الوزارة بأنها شرعت بالفعل في تنفيذ مشروع الصيانة، ولم نعرف بعد مصير مشروع تطوير الحديقة الحالية وما تم بشأنه طوال هذه الفترة. ونتمنى من وزارة البلدية توضيح الصورة للرأي العام وإعلان ما إذا كان المشروع يمضي في طريقه أم توقف وما هي أسباب هذا التوقف؟ وهل هناك رؤية جديدة لديهم لإنشاء حديقة جديدة بدلاً من إنفاق الملايين من الريالات في تطوير الحديقة الحالية؟

عبدالعزيز العمادي: حدائق الحيوان إحدى عوامل الجذب السياحي

أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن قطر تستحق أن يكون لديها حديقة حيوان على طراز عالمي على غرار المدن والعواصم العالمية .. مشيرًا إلى أن وجود مدينة ترفيهية وحديقة للحيوان على مستوى عالمي يعد أحد عوامل الجذب السياحي الضرورية التي ينبغي توفرها، لا سيما أن الدولة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وهو ما يتجلى بوضوح في العديد من المتاحف والأسواق والفنادق والحدائق التي تم إنشاؤها على مدار الاعوام القليلة الماضية.

وتابع: حديقة الحيوان في الدوحة موجودة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، وعدم وجود حديقة للحيوان حاليًا أمر مؤلم، إذ كيف تكون قطر بعد كل هذه النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بين سائر دول العالم بدون حديقة حيوان؟ وكيف نقوم بإنشاء حديقة للحيوان في الستينيات وفي عام 2019 لا يكون لدينا حديقة للحيوان؟

محمد البريدي: الإسراع بإنجاز المشروع أو افتتاح حديقة بديلة

اعتبر محمد هادي البريدي أن حديقة الحيوان لم تكن وجهة للترفيه وحسب، بل كانت مكانًا للتعليم، حيث كان يقصدها بصفة مستمرة أعداد كبيرة من الرحلات المدرسية والتي تتيح للطلاب التعرف عن كثب على الحيوانات التي يدرسونها في الكتب أو يرونها في التلفاز. وأضاف: لم تكن زيارة الحديقة قاصرة على فئة بعينها من أفراد المجتمع بل كانت تجذب مختلف الشرائح من الكبار والصغار من الجنسين وكانت بالنسبة لهم متنفسًا مغايرًا للوجهات الأخرى القائمة مثل المجمعات التجارية والحدائق العامة، لذلك فإن إغلاقها ترك أثرًا بالغًا في نفوس عشاق حديقة الحيوان. كما أنها كانت من العلامات البارزة في الدوحة. وأشار إلى أن الحديقة رغم بساطتها إلا أنها كانت جاذبة بدليل الأعداد الغفيرة من الجمهور الذين كانوا يقصدونها لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع.. مطالبًا بالإسراع في افتتاحها أو إنشاء حديقة بديلة في موقع آخر إذا كانت هناك معوقات تحول دون تنفيذ مشروع التطوير المعطل منذ سنوات.

لحدان الكبيسي:المتنزهات والحدائق العامة ليست بديلاً لحديقة الحيوان

قال لحدان خميس الكبيسي: حدائق الحيوان توفر نوعًا مختلفًا من المتعة للجمهور لا يتشابه مع غيرها من أنواع المتنزهات، ومهما قمنا بإنشاء حدائق ومتنزهات لا يمكن أن تغني عن وجود حديقة للحيوان، وقد كانت حديقة الحيوان قبل إغلاقها تحظى بإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع وكانت وجهة ترفيهية متميزة.

وأضاف : قبل عدة أعوام أعلنت أشغال اعتزامها انشاء حديقة متطورة تضم مناطق متنوعة وتتميز بإمكانية استكشافها عبر رحلات السفاري المتعددة التي ستصطحب الزوار في رحلة شيّقة بين أرجائها ومساحاتها الخضراء الشاسعة، لمشاهدة أنواع الحيوانات البرية فيجميع القارات، كما ستتعدد بها خيارات السفاري بين الرحلات بالسيارات أو الرحلات سيراً على الأقدام عبر ممرات آمنة، أو من خلال القنوات المائية بالمراكب الصغيرة أو رحلات السفاري الخاصة بالأطفال، لكن حتى الآن لم نرى شيئا. وتابع: نتمنى من أشغال الإسراع في تنفيذ المشروع وألا تقتصر الحديقة على مشاهدة الحيوانات فقط بل يجب أن تتضمن كذلك تنظيم عروض أكروباتية للحيوانات على غرار ما هو موجود بالحدائق العالمية.

د. يوسف الكاظم: نشعر بألم لما آل إليه مشروع التطوير

قال الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي: حديقة الحيوان كانت متنفسًا للعائلات، كما كانت مكانًا تعليميًا وثقافيًا يتعرف من خلاله الزائرون على أنواع الحيوانات والطيور الموجودة، ورغم الإعلان قبل 6 سنوات عن مشروع لتطوير الحديقة لتكون نقطة جذب سياحي بارزة ووجهة ترفيهية مهمة تستقطب الزوار من داخل وخارج قطر، إلا أننا لم نرى هذا المشروع على أرض الواقع. وأضاف: نشعر بالألم على ما آل إليه مشروع تطوير حديقة الحيوان، فقد كانت رحلات المدارس تتوافد عليها بأعداد غفيرة على مدار الأسبوع ما جعلها أشبه بمدرسة تعليمية وتثقيفية للطلاب، وبعد إغلاقها أصبح الطلاب يعرفون بالكاد القليل عن الحيوانات وباتت الغالبية العظمى من معلوماتهم مستقاة من مجسمات الحيوانات التي يشاهدونها في المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية. وتابع: الكثير من العائلات القطرية يضعون زيارة حدائق الحيوان على قائمة اهتماماتهم عند السفر للخارج .. متسائلاً: أين حديقة الحيوان؟ ولماذا تأخر مشروع تطويرها كل هذه الأعوام؟ ومتى يتم إنجاز هذا المشروع؟