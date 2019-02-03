تقـــرير الصـحـــة شــــرط لتوظـــيف ذوي الإعـــاقـة

كتبت: منال عباس ..

أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف بالدولة يتم بناء على تقرير وزارة الصحة الذي يتضمن تقييماً للحالة والوظائف التي يمكن أن يتقلدها الشخص، ولفت أن الجهة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تقوم بإرسال طلبات توظيف ذوي الإعاقة إلى وزارة الصحة قبل تحديد جهة التوظيف التي يرشح لها، وأكد أن عملية توظيف ذوي الإعاقة مستمرة ويحدد ذلك حسب نوع الإعاقة وقدرة المعاق على تحمل مشقة الوظيفة، مشيداً بالتقبل الكبير من قبل الجهات المختلفة لاستيعاب ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لهم، حيث إن هذه التجربة عكست التعاون في هذا المجال وتفهماً كبيراً وإيماناً بقدرة هذه الفئة على الإنتاج بعد التأهيل والتدريب، ونوه بأن هناك عدداً كبيراً من أصحاب الإعاقات الخفيفة يعملون في مجالات مختلفة في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولم تحد إعاقتهم من التطور في مجال تخصصهم واكتساب الخبرات التي تناسب قدراتهم.

ونوه المصدر في تصريحات خاصـة لـ الراية بأن الوزارة تحرص على إقامة أيام مهنية لتوظيف ذوي الإعاقة، حيث نظمت يومين مهنيين خلال الأشهر الماضية، تم خلالهما تعيين ما يقارب 100 مرشح في وظائف مختلفة في عدد من الجهات، وأضاف أن الوزارة بصدد تنظيم اليوم المهني الثالث والذي من المتوقع أن يتم خلاله استيعاب جميع الأعداد الموجودة في قائمة الانتظار من فئة ذوي الإعاقة، مثمناً تعاون جهات العمل في توفير الوظائف التي تناسب قدرات هذه الفئة وتعمل على إدماجهم بشكل إيجابي في سوق العمل بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة.

وشدد على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى إنجاز 90% من مشروع تقديم خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يتمتعون بخصوصية كبيرة لتسهيل إجراءاتهم في كافة الخدمات، لافتاً إلى تخصيص مكتب خاص بهذه الفئة في الدور الأرضي بمقر الوزارة حرصاً على تسهيل وصولهم للخدمات دون أي معوق، فضلاً عن توفر الخدمات الإلكترونية التي تمكنهم من تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، لافتاً إلي أنه وخلال الفترة الماضية وفرت الوزارة احتياجات 40 حالة من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعمهم بأجهزة تعويضية عددها 41 منها (كرسي عادي ومتحرك ومصعد للسيارة وجهاز علاج طبيعي - وسرير طبي كهربائي - ورافعة لنقل الشخص داخل المنزل - طاولة طعام - كرسي حمام - مخدة طبية - منحدر للكرسي - عكاز)، وأوضح أن إدارة شؤون الأسرة تحرص على تقديم الخدمات التدريبية من خلال إقامة عدد من ورش العمل من بينها برامج لتعريف ذوي الإعاقة بقانون الموارد البشرية والتي شارك فيها 30 موظفاً من فئة ذوي الإعاقة.