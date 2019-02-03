بلدية الوكرة تستعرض تجربة انضمامها لشبكة اليونسكو لمدن التعلم

الدوحة ـ الراية:
استعرضت بلدية الوكرة تجربة انضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته مع ممثلي جميع البلديات، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالدوحة، ومدير جائزة المدن العربية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها.
جرى خلال الاجتماع الذي حضره السيد منصور البوعينين مدير البلدية، تقديم شرح تفصيلي عن استمارة الترشح لمدن التعلم التابعة لليونسكو، وتسليط الضوء على ملف الاستدامة الذي ساهم في حصول «الوكرة» على عضوية دائمة في مدن التعلم التابعة لليونسكو كأول مدينة خليجية تنال هذه العضوية.
جدير بالذكر أن بلدية الوكرة كانت قد نجحت في عملية دمج جميع القطاعات الحية والتعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة بنطاقها الجغرافي في عملية التحول للاستدامة، وذلك من خلال العمل على تعليم طلاب المدارس أسس الأبنية الخضراء ومبادئها وتطبيقها، ما ضمن لها الترشيح من قبل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، حيث نالت شرف العضوية لتحقيق أهداف الشبكة بفاعلية من خلال ما قدمته في هذا المجال.
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