1.4 مليار ريال تداولات البورصة بزيادة 17.5 %

الدوحة - الراية:

قال مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية إنّ المؤشّر العام لبورصة قطر استقرّ بارتفاع طفيف بنحو 7.92 نقطة، وبنسبة 0.07% إلى مُستوى 10720.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشّر الريان الإسلامي بنسبة 0.06%. وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 3.14%، فقطاع النقل بنسبة 2.6%، ثمّ قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فقطاع السلع بنسبة 1.12%، بينما انخفض مؤشّر قطاع التأمين بنسبة 1.59%، وانخفض مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة هامشياً. وبالنتيجة استقرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة عند مستوى 615.9 مليار ريال بدون تغير، بينما انخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد.

إجمالي التداولات

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي التداولات بنسبة 17.5% إلى مستوى 1.36 مليار ريال، ولكن المؤشر العام لم يتمكن من تحقيق ارتفاعات جديدة فاستقر بزيادة طفيفة عند مستوى 10720 نقطة، بينما ارتفعت أربعة مؤشرات قطاعية وانخفضت ثلاثة منها، واستقرّت الرسملة الكلية بدون تغير. ولاحظ مركز البيرق أن المحافظ غيرالقطرية قد انفردت كالعادة بعمليات الشراء الصافي للأسهم بقيمة 383.8 مليون ريال، بينما باع الأفراد القطريون صافياً بقيمة 367 مليون ريال، وباع غير القطريين صافياً بقيمة 14.5 مليون ريال.

أفضل الارتفاعات

وأشار التقرير إلى أن سعر سهم ناقلات قد تصدرالشركات المرتفعة بنسبة 6.6%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.6%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 5.3%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 4.4%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.93%، فسعر سهم إزدان بنسبة 3.85%. وفي المُقابل، كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 9.8%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 8.2%، ثم سعر سهم المُستثمرين بنسبة 4.7%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 4.65%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 4.5%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 2.8%.

وقال التقرير: إن إجمالي حجم التداول قد ارتفع عن الأسبوع السابق بنسبة 17.5% إلى مُستوى 1355 مليون ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 271 مليون ريال.

وجاء التداول على سهم الوطني في المقدّمة بقيمة 272.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 104.5 مليون، فسهم صناعات بقيمة 93.7 مليون، فسهم وقود بقيمة 81.8 مليون، فسهم الريان بقيمة 79.6 مليون، فسهم المصرف بقيمة 69.8 مليون ريال.