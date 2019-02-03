إقبال كبير على مهرجان قناة كارتييه

الدوحة - الراية:

اختتمت فعاليات مهرجان قناة كارتييه الذي نظّمته الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة- قطر وجيوان، ضمن مواقع مُختلفة في منطقة قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة - قطر. واستقطب المهرجان قناة كارتييه أعداداً كبيرة من العائلات ضمن أجواء ترفيهية مميزة، حيث الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية، تم خلالها تعريف زوّار الجزيرة بالمحلات والمطاعم والمقاهي التي افتُتحت مؤخراً في منطقة قناة كارتييه.

وجاء تنظيم هذا المهرجان للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح المذهل لنسخة العام الماضي، حيث شهدت نسخة هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل زوّار الجزيزة وسكانها فاق إقبال العام الماضي.

واستمتع روّاد مهرجان قناة كارتييه برحلات التاكسي المائي عبر القنوات المائية ومشاهدة عروض مسرحية للألعاب البهلوانية وعروض راقصة بالتقنيات الضوئية وعروض موسيقية متنوعة، فضلاً عن عروض النفخ بالزجاج، وعروض نافورة المياه الموسيقية، وعروض الأفلام في الهواء الطلق.

وتُعدّ قناة كارتييه منطقة سكنية جذابة وفريدة نظراً لروعة تصاميمها الهندسية بما تتضمنه من ساحات خضراء وشاطئ رملي وقنوات مائية وميادين عامة، وبالتالي فإنها أضحت منطقة صديقة للمشاة يتردّد السكّان والزوّار على مطاعمها الراقية ومحلاتها التجارية الفاخرة.