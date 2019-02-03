Ooredoo تعزز معرفة الطلاب بالتطبيقات العملية

الدوحة ـ الراية:

استضافت Ooredoo مؤخراً وفداً طلابياً من مدرسة قطر التقنية في مركز قطر للبيانات التابع لـOoredoo. بهدف زيادة معرفة الطلاب بالتطبيقات العملية لدراستهم، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن كثب على كيفية عمل مركز قطر البيانات، بما في ذلك شبكة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المستخدمة.

وخلال الزيارة، تم إطلاع الطلاب على عدد من الخدمات التي يقدمها مركز قطر للبيانات، بما في ذلك خدمات الاستضافة والموقع المشترك والخدمات السحابية ونسخ البيانات الاحتياطي واستعادة البيانات وخدمات التخزين والبريد الإلكتروني وأمن الويب المدارة وغيرها من الخدمات

وأتيحت الفرصة للطلاب للتعرف عن قرب على الحلول والتطبيقات العملية لدراستهم في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتعرف الطلاب أيضاً على فرص الوظائف التي تناسب دراستهم لدى Ooredoo والمسارات المهنية المناسبة لهم.

وأعربت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر عن سعادة الشركة باستضافة وفد طلابي من مدرسة قطر التقنية المستقلة والتي تأتي انطلاقاً من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في Ooredoo التي تهتم بدعم الطلاب والقطاع التعليمي في قطر. حيث تأتي أهمية الزيارة من كونها تتيح للطلاب الوصول إلى تجارب عملية واقعية تتعلق بدراستهم، كما يسرنا إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على كيفية عمل مركز قطر للبيانات لدينا والحلول التي يوفرها.