قطر للتنمية يحفز قدرات المتقاعدين في ريادة الأعمال

الدوحة- الراية:

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الرابعة برنامج «خطوة» لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال. ويبدأ التسجيل في البرنامج في 3 فبراير 2019، في حين تبدأ فعاليات الدورة في 24 فبراير ولمدة 12 يوماً تليها جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم المقدم لهم. يهدف برنامج «خطوة» إلى تدريب وتطوير قدرات المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية التي تؤهلهم لدخول عالم ريادة الأعمال وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة.

تستهدف هذه الدورة المتقاعدين القطريين، من الذكور والإناث، وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، سيقوم بنك قطر للتنمية بتمكين أفضل خمسة مشاركين من الالتحاق بمكاتب في مركز حاضنة الأعمال في البنك لبدء إنشاء مشاريعهم، وستتاح الفرصة لهم للحصول على التمويل المباشر على حسب جاهزية المشروع وقوانين وشروط البنك.

سيتعرف المشاركون في الدورة على مفهوم ريادة الأعمال، وسيتمكنون من إيجاد الفكرة وفرصة العمل المثالية، بالإضافة إلى فهم أفضل للاستراتيجيات الأساسية للإدارة المالية والاستثمار. إلى جانب ذلك، سيتم تعريف المشاركين على برنامج المشاريع الناشئة من خلال جلسات استشارية شخصية.

بالإضافة إلى تقديم دراسة الجدوى المبدئية للمشروع المقترح من قبل المشاركين، فإن حضورهم لورش العمل سيكون بمثابة دليل آخر على التزامهم وأحد عناصر التأهيل الرئيسية لحصولهم على التمويل.

جلسات تدريبية

وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. وكجزء من البرنامج، سيقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم جلسات تدريب شخصية للمشاركين وتعريفهم بالفرص الحالية للمشاريع التي يوفرها بنك قطر للتنمية. إن هذا البرنامج الخاص، يقدم فرصة ثانية للمهنيين المتقاعدين ويمنحهم بداية جديدة بعد تقاعدهم. وأضاف: «على الرغم من العناية الكبيرة التي يوليها بنك قطر للتنمية لتطوير رواد الأعمال الشباب، إلا أننا نعتبر أن هذه الفئة من المجتمع يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي بدورها تستحق دعمنا، خاصة وأنها تتمتع بخبرة طويلة راكمتها على مدى السنين، والبرنامج في دورته الحالية يمثل أفضل ما يمكن تقديمه لهم من أجل أن يواصلوا التقدم والعطاء. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو.

شراكة مهمة

وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: شراكاتنا مع بنك قطر للتنمية نابعة من مسؤوليتنا المجتمعية ومكرسة لخدمة المتقاعدين، وداعمة لمشاريعهم، ونبذل ما بوسعنا من أجل تلبية آمالهم وطموحاتهم بشتى الطرق والوسائل، واليوم نواصل المشوار بإعلان النسخة الرابعة من «خطوة» المبادرة الرائدة، التي توفر للمتقاعد مصادر دخل جديدة، بفضل ما تقدمه من تحفيز وتدريب مكثف لخوض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها وإدارتها، والتي نسعى من خلالها مواصلة تحويل الأفكار إلى برامج نوعية، وتجدد الهيئة بهذه المناسبة دعوة السادة المتقاعدين للمشاركة في كافة البرامج التي تصب في صالحهم وتعزز مساهماتهم في تطوير الاقتصاد المحلي، كنوع من رد الجميل على ما بذلوه طوال حياتهم، وتحقيقاً لعملية الاستدامة التنموية للدولة. وقال: إننا متفائلون بقدراتهم للوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، سائلين العليّ القدير أن يوفقنا في ذلك، ومتمنين التوفيق للجميع. يذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في برنامج «خطوة» خلال احتفال خاص، وسيكون اختيارهم بناءً على عدد من المعايير مثل قابلية المشروع المقترح للتطبيق وحضور الورش التدريبية.