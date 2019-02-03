تدشين مصنع مياه «الغيث» في قطر

الدوحة ـ الراية:

أعلنت شركة «الغيث» عن تدشين مصنع مياه «الغيث» في المنطقة الصناعية الجديدة، كأول مصنع في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وإفريقيا يستخدم التكنولوجيا في المياه وفي زجاجات مصنوعة في أفضل مصانع الزجاج في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على توسيع نطاق المصانع الجديدة في الطريق لتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال الاعتماد على المنتج المحلي والصناعة القطرية الخالصة.

ويعد مصنع مياه «الغيث» الأول من نوعه الذي يستخدم التكنولوجيا في معالجة المياه، وذلك على عدة مراحل حيث يتم فلترة المياه في المرحلة الأولى ثم التجميد قبل إدخال تكنولوجيا الـ»نوهاو» لاستئصال المواد الضارة والشوائب، ثم مرحلة صهر الثلج وهي عملية لإذابة الثلج بعد تجميد المياه، حتى يصبح الماء صافياً ونقياً ولا يحتوي على أي مواد أو شوائب ضارة. وتشمل عملية معالجة المياه فلترة خاصة يتم خلالها إضافة الأوزون والأوكسجين، ثم فلترة أخرى للوصول إلى النسب العالمية الصحية من الصوديوم والمعادن وفقاً للمواصفات العالمية، وتشمل المرحلة الأخيرة تعبئة المياه في عبوات زجاجية من 250 ملليلتراً و500 ملليلتر.

فكرة المشروع

وتأتي فكرة إنتاج المياه بهذه الطريقة من خلال التفكير في صنع الله سبحانه وتعالى في الطبيعة حيث إن ما يحدث في الطبيعة هو هطول الأمطار ثم تتحول إلى ثلوج قبل أن تنصهر مجددًا لتكون مياهاً عذبة صحيّة، وبالتالي جاء تسمية المياه باسم «الغيث» كونه مستوحى من الطبيعة، كما تم تصميم زجاجة المياه لتكون على شكل جبل جليدي يعكس التكنولوجيا المصمّمة خصيصاً لهذا المنتج.

واستعانت شركة الغيث بالأوكراني شتشابيلسكي البروفيسور المتخصص في إنتاج الماء العذب في العالم للحصول على أفضل جودة للمياه من خلال هذه التجربة الفريدة والوصول للمعادلة المثالية للمياه الصحية.

لأول مرة

وقال عبدالله الكواري، مدير عام مصنع «الغيث» إنه سعيد للغاية ببدء تدشين مصنع مياه «الغيث» الجديد الذي يمثل باكورة الإنتاج المحلي لاستخدام التكنولوجيا في المياه وتعبئتها في عبوات زجاجية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المصنع يستخدم الزجاج حيث إنها الطريقة المثالية لتعبئة المياه وذلك لأن العبوات البلاستيكية تكون خطرة خاصة خلال الحفظ.

وأضاف: ما يميّز العبوات الزجاجية أنها مصنوعة في أفضل مصانع العالم، بالإضافة إلى أنها حصلت على الصلاحيات والاعتمادات الدولية الكاملة والتي تطابق المواصفات العالمية. ويهدف المصنع إلى جلب التكنولوجيا والإبداع وذلك لدعم رؤية قطر 2030، خاصة في ظل الحصار الجائر الذي جعلنا نفكر ونبتكر في الصناعات ذات الجودة العالية وجلبها إلى قطر، بهدف مصلحة وصحة المستهلك.

وكشف الكواري عن بدأ تدشين مياه «الغيث» من خلال المطاعم والفنادق الكبرى التي تحتاج لهذه الجودة العالية من الصناعات، وسيبدأ المصنع في التعامل مع بالمجمّعات التجارية اعتباراً من مطلع مارس المقبل.

وحول خطط المصنع للتصدير، قال الكواري: «بالفعل بدأنا التصدير للدول التي تهتم بالجودة العالية مثل سنغافورة، وهدفنا في المستقبل التصدير إلى دول مجلس التعاون والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.